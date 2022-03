Kad Huawei progugla

Huawei P50 Pocket je jedan od najelegantnijih i najluksuznijih telefona koje možete kupiti. Definitivno svojom estetikom ostavlja utisak da je idealan telefon za dame, a kako se radi o telefonu na preklop, važno je istaći da nikakvi posebni kompromisi nisu načinjeni prilikom kreiranja ovog telefona.

Štaviše, verovatno je udarni adut P50 Pocket telefona to što je kamera sistem izuzetno raskošnih mogućnosti, oslonjen na tri senzora od 40, 13 i 32 megapiksela, uz selfi kameru od 10,7 megapiksela. Rezultat su izvanredne fotografije te je sasvim sigurno da je ovo preklopni telefon sa ubedljivo najboljim kamera sistemom. Huawei može biti veoma ponosan na tu činjenicu.

Dobri aspekti telefona tu ne prestaju. On raspolaže odličnim preklopnim 6,9-inčnim OLED ekranom osvežavanja 120 Hz, ali i eksternim OLED ekranom koji služi za pomoćne funkcije, čitanje notifikacija i slično. Koristi kombinaciju 8 GB RAM-a i 256 GB brzog skladišta, te bateriju od 4000 mAh uz izuzetno brzo punjenje od 40 W (i odgovarajući punjač u pakovanju, što nije za zanemariti). U praksi, kombinacija ovakve baterije i činjenice da za jedan broj operacija i funkcija nećete ni aktivirati glavni ekran, već ih obavljati preko spoljnog ekrana, rezultuje sjajnom autonomijom. Za to je dobrim delom zaslužan Huawei tim koji je sjajnim optimizacijama „ukrotio“ Snapdragon 888 čipset i izvukao najbolje iz njega. Tu su i razne odlične stavke, poput stereo zvučnika, skenera otiska prsta

Quo vadis, Google?

Ipak, dobro je poznata izreka da je lanac onoliko snažan koliko je snažna njegova najslabija karika. Objektivno, mnogi se ustežu od kupovine Huawei telefona nove generacije jer ne znaju kako da na njemu koriste Google servise – da li je to uopšte moguće, kako podesiti telefon, da li je potrebno raditi nešto dodatno kako bi sve funkcionisalo. Nije sporno da je Huawei AppStore puno napredovao u proteklom periodu, i da mnoge esencijalne i neesencijalne stavke možete pronaći na njemu. Huawei Mobile Services su integralni deo ovog telefona. Međutim, mnogi i dalje žele „ono drugo“, a to je pristup Google Play Store-u. Kako to postići?

Zapravo, sve je izuzetno jednostavno. Sve što je potrebno jeste da instalirate Gspace. Huawei P50 Pocket dolazi sa EMUI 12 softverom, koji podrazumevano nema Google Play servis. Na prethodnim modelima nije baš bilo toliko jednostavno obezbediti pristup Google servisima, ali sve što je potrebno jeste da u AppGallery pronađete i instalirate Gspace aplikaciju. Reč je o „košuljici“ u okviru koje onda instalirate bilo koju Google aplikaciju – bilo šta što želite. Odavde možete da instalirate YouTube, Google Maps, Gmail, Drive, bilo šta što poželite. Da, moguće je i instaliranje drugih aplikacija – s tim što će vam, da biste instalirali neku igru, najpre tražiti da se ulogujete na svoj Gmail, a potom dalje instalirati igru kao da ste na standardnom Androidu. Jednostavno, brzo, efikasno. Uostalom, mnoge aplikacije ćete svakako instalirati ili isprobati prilikom kupovine bilo kog telefona.

U praksi

Uz Gspace vam je sve na dohvat ruke. Ne samo da imate pristup HMS-u i Huawei ekosistemu, već i čitavom Google Play ekosistemu, i to na jednostavan način uz samo klik više. Prilikom korišćenja nismo imali nijedan bag – nije nam se dešavalo da aplikacija nenadano „pukne“, niti da se gasi bez ikakvog razloga. Drugim rečima, nećete nailaziti na bilo kakve dečije bolesti.

Jedini izuzetak od gore opisanog bi bili neke sistemske aplikacije koje podrazumevaju pristup Google servisima na dubinskom nivou. Tako, recimo, ovde ne funkcioniše Android Auto, barem do daljeg. Još jedna stavka na koju treba obratiti pažnju jesu notifikacije. Naime, najčešće će redovno i regularno pristizati, ali desiće se ponekad da stignu „u gomili“, odnosno da nakon što upalite telefon odjednom dođe nekoliko obaveštenja. No, same aplikacije će uvek raditi pravilno. Posebno smo se osvrnuli na komunikacione aplikacije – Viber, WhatsApp, Skype – i u svima njima smo imali besprekorno iskustvo. Poruke i obaveštenja stižu istovetno kao na standardnom Androidu.

Sve u svemu, ovo je sjajan način da sebi obezbedite pristup praktično kompletnom Google ekosistemu. Sve radi, i to veoma lepo, od YouTube videa do Google Mapa i drugih aplikacija i servisa. Takođe, možete u praksi da napravite prečice na glavnom ekranu da biste brzo pokrenuli neku aplikaciju; ne morate da „pešački“ ulazite svaki put u Gspace pa da je odatle pokrećete. Iskustvo korišćenja je na maksimalnom nivou u praktično svim realnim situacijama.

Na samom kraju, red je da se osvrnemo i na sam Huawei Mobile Services ekosistem i konstatujemo da je i na tom polju situacija u mnogome uznapredovala u odnosu na pre koju godinu, kada je ovaj servis tek pokrenut. Da, reklame su prisutne, ali gde ih danas to pa nema? Posebno je impresivan napredak imajući u vidu relativno kratko vreme tokom kog je trebalo navikavati se na drastične promene i simultano razvijati ekosistem, te stimulisati kreatore aplikacija da mu se posvete. Danas na ovom servisu imate sve esencijalno, a do praktično bilo čega možete brzo i lako da dođete bilo direktnom pretragom po App Gallery, bilo korišćenjem sjajne Petal Search pretrage koja će za tili čas da vam ponudi more alternativa. Najzad, sve je više lokalnih aplikacija, pa tako na AppGallery servisu danas možete pronaći sve aplikacije ovde prisutnih banaka, razne lokalne servise – jednom rečju, sve što vam je neophodno za kvalitetno korišćenje svog mobilnog uređaja. Kada imamo u vidu da je Huawei P50 Pocket pravo malo čudo tehnologije, koje staje u džep i izgleda fantastično, jasno je da je reč o sjajnom i bezbednom izboru u svakom pogledu.

Korisna adresa: consumer.huawei.com/rs

