Kad privatne fotografije postanu deo AI programa za prepoznavanje lica

Foto aplikacija Ever promenila je oblast poslovanja, a da prethodno o tome nije obavestila svoje korisnike, te ih je tako stavila u središte priče u kojoj se možda ne bi našli da su od početka znali za planove kompanije koja stoji iza aplikacije.

Naime, radi se o tome da je aplikacija Ever korisnicima nudila neograničen prostor za skladištenje fotografija, da bi u nekom trenutku privatne snimke korisnika počela da koristi za treniranje AI softvera za prepoznavanje lica. Tako je startap Ever još 2013. godine lansiran kao jednostavan servis za skladištenje u cloud-u, da bi se sistemima za prepoznavanje lica okrenuo 2017. godine, nakon što se došlo do zaključka da prostor za skladištenje fotografija neće doneti veliku dobit.

Korisnici nisu obavešteni o ovoj promeni, te o načinu na koji se njihove fotografije i video sadržaji koriste, a u pravilima o privatnosti stoji samo to da se softver za prepoznavanje lica koristi kako bi se fajlovi korisnika lakše organizovali.

Eksperti ističu da je kompanija privatne fajlove korisnika koristila za treniranje sistema veštačke inteligencije koje bi potom prodavala vojsci i policiji, pa je malo verovatno da bi korisnici pristali na takve uslove da su znali o čemu se radi. Tako ovaj primer pokazuje da sistemi za prepoznavanje lica često obučavaju uz pomoć fotografija do kojih se došlo na nezakonit način, što je veliki problem, a posebno ako se ima u vidu da samo Ever raspolaže sa preko 13 milijardi korisničkih fotografija i video sadržaja.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet