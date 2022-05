Kako brzo i jednostavno onemogućiti prijavu nakon “sleep” moda u Windows 11

Microsoftov operativni sistem Windows 11 dolazi sa nekoliko funkcija vezanih za bezbednost kako bi se osiguralo da vaš sistem ostane bezbedan.

Onemogućite funkciju Windows-a 11

Jedna takva bezbednosna funkcija je prijavljivanje nakon sleep režima, gde ako se uređaj ostavi pod nadzorom na određeno vreme, onda računar automatski prelazi u režim spavanja. Kada se računar probudi kroz bilo koji od okidača, od korisnika se zahteva da unese akreditive za prijavu. Međutim, za mnoge kućne korisnike, nema potrebe za takvom sigurnosnom funkcijom i ponekad može postati dosadna. Srećom, kompanija nudi opciju korisnicima da onemoguće ovu funkciju na svojim računarima. U ovom vodiču korak po korak pokazaćemo vam kako da brzo i jednostavno onemogućite Login funkciju nakon sleep režima na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 11.

Korak 1: Otvorite aplikaciju Settings na računaru. Da biste to uradili, možete kliknuti na ikonu zupčanika u Start meniju ili potražiti aplikaciju. Alternativno, možete pritisnuti tastere Windows + I na tastaturi.

Korak 2: Kada se otvori aplikacija Settings, izaberite opciju „Accounts“ sa leve bočne trake.

Korak 3: Na stranici Account Settings kliknite na „Sign-in“ settings.

Korak 4: Na Sign-in Options Settings stranici idite na odeljak „Additional Settings“ i kliknite na padajući meni pored opcije „If you’ve been away, when should Windows require you to sign in again?“ i izaberite „Never“ sa liste.

To je to. Nakon što ste uspešno pratili gore pomenuti vodič korak po korak, računar sa operativnim sistemom Windows 11 više neće tražiti vaše akreditive za prijavu kada se računar probudi iz stanja spavanja.

Izvor: Mobigyaan

