Kako će izgledati poslovanje u 2030. godini?

Kompanija Epson istražuje trendove koji će oblikovati radno okruženje u 2030. godini i kako se preduzeća mogu pripremiti za buduće promene. U poslednjih nekoliko godina došlo je do promena u svetu rada i radne industrije. Rad na daljinu, kao i automatizacija postavili su nove norme u mnogim sektorima.

Ipak, trendovi koje je naizgled izazvala pandemija već postoje. Sve što se događalo 2020. godine samo predstavlja ubrzani razvoj koji je preoblikovao tržište i poslovno okruženje pre Covida 19.

Imajući ovo na umu, možemo da stvorimo ideju o tome kako bismo mogli raditi, proizvoditi i rukovoditi poslove u predstojećim godinama. U stvari, to je u obavezi tehnoloških inovatora i velikih poslodavaca kao što je Epson, kako bi podstakli što bolje promene. Na kraju krajeva, naše poslovanje ima skoro 80.000 zaposlenih širom sveta.

Dakle, koji su to trendovi u nastajanju i koje prihvatamo kako bismo pomogli u oblikovanju budućnosti poslovne industrije?

Megatrendovi koje ne smemo zanemariti

Ako postoji nešto čemu nas je protekla decenija naučila, to je sposobnost da se prilagodimo novim trendovima i globalnim okolnostima, koje posao mogu dovesti do vrha, ali ga isto tako mogu i baciti na kolena.

Lideri moraju da budu spremni na sve, ali i da osmisle na koje načine svoju radnu snagu mogu da pripreme za 2030. godinu.

Prvo, automatizacija

Počevši od fizičke automatizacije pomoću SCARA robota koji se bave proizvodnjom i montažom, do virtuelne automatizacija pomoću softverskih robota za upravljanje kancelarijskim zadacima koji se ponavljaju, dakle sve što može biti automatizovano – biće automatizovano. Sa industrijske perspektive, to će se najviše videti u tehnici kao što je distribuirana proizvodnja, dok će u kancelarijama biti raspoređeni delovi administrativnog osoblja. Fakturama, obukama i osobljem za prijem upravljaće robotski procesi automatizacije kao i veštačka inteligencija (AI).

Na sledećem mestu je saradnja

Oslobođeni iscrpljujućih ručnih procesa i zadataka, u budućnosti će najvažnije biti ideje. Jedini način putem kojeg bi se sve ovo usmerilo u inovacije u stvarnom životu jeste kroz saradnju i deljenje. Sve ono što je eskaliralo u pandemiji nastaviće da se razvija kroz nove načini za povezivanje i deljenje izvan ograničenja kancelarijskih blokova.

Danas hibridni sastanci igraju ključnu ulogu u stvaranju prostora za saradnju. Kontinuiran razvoj inovacija u raznovrsnim alatima za prikazivanje, kao što su projektori, pomoći će da se premosti jaz između ljudi koji rade na daljinu i onih koji borave u kancelariji. Unapređivanje iskustva, prikazivanjem projekcija u prirodnoj veličini učesnika obezbeđuje ravnopravne položaje, kao i poboljšano angažovanje.

Odmah zatim sledi i održivost

Sa ljudskom genijalnošću koja je otvorena za inovacije kroz saradnju, samo je nebo granica. Ipak, kao što su svetski resursi ograničeni, tako i ljudski mozak i telo imaju svoje limite. Zbog toga održivost treba da bude u srcu poslovanja i poslovne industrije. To ne zahteva da korporacije to čine samo kako bi razvile sopstveni biznis, već i da pokrenu i druge sa sobom, ulažući u zajednice, start-up kompanije i partnere koji će dovesti do većeg uspeha.

Epson, na primer, obogaćuje živote, zajednice i same organizacije fokusirajući se na pravičan profit, a ne na preveliki rast prihoda. Kompanija je posvećena podršci održivoj zajednici kroz otvorena partnerstva i saradnju, rad sa dobrotvornim organizacijama i smanjenje zavisnost od podzemnih resursa.

Konačno, doživotno učenje i usavršavanje

Nema sumnje da inovacije brzo menjaju obim i tempo rada. Sa radnim okruženjem koje je spremno da se dramatično prilagodi automatizaciji i digitalizaciji, kao i rastu potpuno novih industrija, razvoju veština, sa ozbiljnom posvećenošću doživotnom učenju biće od vitalnog značaja za ispunjavanje budućih potreba za radnom snagom.

Ukratko, nova radna snaga biće ona koja je pismena za podatke i koja će lagodno raditi sa AI, kao i sa robotima i koja će imati inicijativu da sagleda šta se u budućnosti zahteva u pogledu veština tako da može ići u korak sa tehnologijama koje se razvijaju.

Kako se preduzeća mogu pripremiti za budućnost

Preduzeća treba da formulišu konkretne planove kako da iskoriste ove megatrendove i pripreme svoje radno okruženje za 2030. godinu. Kako bi to postigli lideri se moraju fokusirati na razvoj zasnovan na tehnologiji i humanost, na čelu sa svrsishodnim ljudima, koji imaju vizije i koji mogu voditi održivo poslovanje.

Za početak, preduzeća moraju da razmisle o tome kako da implementiraju promenljivu demografiju u svoje redove radne snage. Karakteristika 21. veka je rastuća omladina kojoj je duboko stalo do društvenih i ekoloških pitanja. Kako sve više ljudi iz generacije Z počinje da radi i predstavlja radnu snagu, na preduzećima je odgovornost da se vode svrhom, a ne isključivo profitom. U skladu sa tim, lideri treba da preispitaju i ponovo formulišu svoje dugoročne planove kako bi ugradili održive strategije i usvojili društveno odgovorne prakse kako bi ponovo uskladili njihovu svrhu sa operacijama.

Tandemski, preduzeća treba da integrišu faktore životne sredine, društva i dobrog upravljanja (ESG) u proizvode i usluge koje pružaju. Oni moraju da preispitaju svoj uticaj na životnu sredinu kao i rastuću potražnju za transparentnošću etičkih i ekoloških politika. Ovo uključuje preispitivanje načina na koji kompanija funkcioniše, od inicijativa za dekarbonizaciju do stvaranja cirkularne ekonomije koja maksimalno smanjuje upotrebu resursa i otpada, kao i emisiju ugljenika.

Zatim, preduzeća bi trebalo da steknu dublje razumevanje na koje načine svaki zaposleni i njegov tim obavljaju posao, kako bi razumeli na koji način je najbolje integrisati tehnologiju, kako trenutno tako i u budućnosti. Postoji određen nedostatak talenata u vreme kada digitalne strategije stvaraju potpuno nove, rizične zadatke, koje preduzeća preduzimaju na nove načine.

Većina lidera vidi nedostatak talenata kao najveću prepreku uspešnoj implementaciji novih strategija – posebno onih koje pokreće digitalizacija i automatizacija. Kao odgovor, preduzeća bi trebalo interno da razvijaju talente koje već imaju, razvijajući strukture i obrazovne programe kako bi pomogli sistematskom postavljanju najboljih zaposlenih u njihove buduće uloge. Dok se preduzeća pripremaju za poslovanje u budućnosti, potreba za usavršavanjem i prekvalifikacijom radnika mora biti prioritet.

Preduzeća koja su spremna za budućnost

Ovo su neizvesna vremena – poslodavci se bore da definišu radna mesta u budućnosti, a zaposleni su zabrinuti za svoje pozicije. Međutim, postoji i nekoliko sasvim izvesnih stvari:

Automatizacija će se smatrati uobičajenom

Preduzeća bez svrhe suočiće se sa povećanom kontrolom

Pronalaženje i zadržavanje pravih ljudi za posao biće teže

Imajući ovo na umu, preduzeća uvek treba da razmišljaju o unapređenju svojih granica. Postoje i pozitivni primeri kompanija koje su napravile značajne iskorake u ovom pravcu.

Jedna takva kompanija je Amazon, koja je obećala 700 miliona dolara za unapređenje i obuku širom sveta na nekoliko svojih sektora. Na primer, Amazonova tehnička akademija, program obuke i zapošljavanja, podučava netehničko osoblje Amazona sa osnovnim veštinama za prelazak u sektore softverskog inženjeringa.



Drugi primer je kompanija Epson. Ova kompanija svakog dana ulaže oko 1,14 miliona evra u istraživanje i razvoj. Štaviše, Epson je posvetio 73 milijarde evra za unapređenje održivih inovacija i za smanjenje emisije ugljen-dioksida, kao i poslovanje bez podzemnih resursa do 2050.

Pritisak o promenama postoji godinama. Mnogo pre pandemije COVID-19, preduzeća su bila previše spora, izolovana i u velikoj meri su se oslanjala na komplikovane strukture upravljanja. Pandemija je samo potvrdila ono čega su se mnogi plašili, a to je da su ovi poslovi dizajnirani za svet koji nestaje, a ne za budućnost koja će se sastojati od povećane povezanosti, automatizacije bez presedana, demografije koja se menja i sve većim fokusom na ljude, svrhu i vrednosti.

Svet rada i industrije se neizmerno promenio u poslednjih nekoliko godina. I nastaviće sa takvom praksom u budućnosti.

