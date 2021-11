Kako da vidite na kojim ste Twitter listama

Twitter je značajno evoluirao od svog pokretanja 2006. godine, prerastao je od male veb stranice za mikroblogovanje do aplikacije kakva je danas.

Ovo bi mogao biti način na koji vas pronalaze trolovi

Nije iznenađenje da su Twitter liste korišćene u ne uvek dobre svrhe — pa je vredno proveriti da li ste na nekoj. Uvedene 2009. godine, Twitter-ove liste je funkcija koja omogućava korisnicima da grupišu kolekciju naloga tako da se njihovi tvitovi prikazuju zajedno u zasebnom strimu. To je potencijalno koristan alat za one koji ne žele da se politika i K-pop mešaju na njihovom timeline-u, ali i dalje žele da budu u toku sa stvarima koje ih zaista interesuju. Twitter liste su relativno nedovoljno iskorišćene u poslednje vreme, pošto mnogi korisnici radije izbegavaju organizaciju u korist oslanjanja na haos koji je inherentan platformi. Međutim, jedna značajna demografska grupa je nažalost našla upotrebu za njih: Twitter trolovi. Poznato je da oni koriste funkciju Twitterovih lista za sastavljanje kolekcija korisnika, što može da olakša ciljano uznemiravanje. Iz tog razloga, dobra je ideja da proverite da li ste stavljeni na listu ako ste iznenada doživeli talas napada na Twitteru, ili samo da procenite verovatnoću da će se to desiti u budućnosti. Evo kako da vidite na kojim ste listama Twittera.

Otvorite Twitter.

Kliknite ili dodirnite „Lists“ na bar-u za navigaciju sa leve strane. Ako ste na mobilnom telefonu, možete da otvorite bar za navigaciju tako što ćete dodirnuti sliku profila u gornjem levom uglu.

Kliknite ili dodirnite “…” u gornjem desnom uglu, što će otvoriti meni.

U ovom meniju izaberite „Lists you’re on“.

Twitter će vam zatim pokazati sve liste na koje su vas drugi dodali, omogućavajući vam da otkrijete u kakvo društvo drugi korisnici misle da se uklapate. Nadamo se da je to lista koja će vas učiniti ponosnim, ili barem otkriti kako vas neki od Twitterovih trolova pronalaze. Naravno, takođe je sasvim moguće da niste ni na jednoj Twitter listi, negativnoj ili drugoj, i da su vaši bezazleni postovi na razne teme tiho prolazili pored svih, osim vaših prijatelja. Može biti pomalo obeshrabrujuće što niste uključeni, ali u ovom slučaju, to je verovatno najbolje.

Izvor: Mashable

