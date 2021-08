Kako odobriti pristup približnoj lokaciji aplikacijama u Androidu 12

Android 12 donosi prilično veliku promenu korisnicima i programerima sa približnom lokacijom za pojedinačne aplikacije na vašem Android telefonu.

Fino podešavanje lokacije i poboljšanje privatnosti

Ranije, kada ste odobravali pristup lokaciji, mogli ste dozvoliti samo sistemska podešavanja. Odatle ste mogli pojedinačno da promenite postavku, ali je za to bilo potrebno kopanje po postavkama telefona. Uopšteno govoreći, razlika je u preciznoj lokaciji koja vas stavlja unutar nekoliko metara od vaše stvarne lokacije, dok je približna lokacija više u krugu od nekoliko stotina metara. Mogućnost podešavanja preciznosti vaše lokacije je važna, jer ne moraju sve aplikacije znati gde se tačno nalazite.

Aplikacije kao što su Google mape, Geocaching i Pokemon Go zahtevaju preciznu lokaciju da bi vam rekli gde ste i kuda da idete. Drugi, poput aplikacija za vremenske prilike ili aplikacije za kupovinu, ne moraju znati vašu tačnu lokaciju da bi vam rekli da li pada kiša ili koja vam je prodavnica najbliža. Dakle, evo kako da napravite tu promenu. Kako odobriti pristup približnoj lokaciji pri prvom preuzimanju aplikacija u Androidu 12? Za početak preuzmite i otvorite aplikaciju iz Play prodavnice.

U ovom primeru koristimo Accuweather. Kada otvorite aplikaciju, od vas će se tražiti da dozvolite pristup lokaciji. Dodirnite krug sa oznakom Approximate. Zatim dodirnite bilo koje podešavanje koje želite ispod toga (preporučujemo While using the app). Ako aplikacija zahteva vašu preciznu lokaciju, videćete zahtev da promenite na preciznu lokaciju. Zatim možete dodirnuti opciju Keep approximate location, pređi na preciznu lokaciju Only this time ili Keep approximate location. Većina aplikacija će nastaviti da koristi približnu lokaciju, a moguće je kasnije promeniti ovu postavku.

Kako odobriti pristup približnoj lokaciji za već preuzete aplikacije?

Otvorite Settings;

Dodirnite Location;

Dodirnite aplikaciju da biste promenili podešavanje lokacije;

Uključite prekidač Use precise location.

To je to. Kada to postavite, aplikacija će samo suziti vašu lokaciju na nekoliko stotina metara. To je dovoljno blizu da vam kaže vremenske prilike u vašem području, ali nedovoljno blizu da bi saznala gde živite. Privatnost postaje sve važniji deo upotrebe pametnog telefona. Ovo podešavanje vam omogućava da koristite funkcije lokacije popularnih aplikacija, bez da svoju lokaciju dajete oglašivačima i drugim trećim stranama i zaista treba ceniti ovu mogućnost finog podešavanja lokacija i poboljšanja privatnosti.

