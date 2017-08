Kako rad na daljinu utiče na budućnost zaposlenih i poslodavaca

Rad na daljinu je kroz istoriju predstavljao tek mali deo pejzaža. Zahvaljujući internetu, broj prilika za ovakvo zaposlenje se uvećao, omogućavajući mnogim kompanijama da u svoje projekte uključe i takve radnike. Grafički diazajneri, na primer, mogu da pronađu odgovarajuće poslove preko 99designs, a LinkedIn je 2016. godine opcijom ProFinder freelance-rima bitno olakšao pronalaženje poslova.

Najviše uzbuđuje novi trend rada na daljinu koji nije namenjen samo freelance-rima, već pre svega pomaže poslodavcima. Jasno je da je radno vreme od 9 do 5 stvar prošlosti, te je sve verovatnije da ćete pronaći kompaniju u kojoj svi zaposleni rade na daljinu.

Tehnologija je omogućila da radni prostori postanu fleksibilniji, a to je ono što moderni radnik i očekuje. Kompanije tako štede na iznajmljivanju prostora, a zaposleni mogu da rade onaj deo dana kad su najproduktivniji, eliminišući stres i troškove putovanja na posao.

Prema Flexjobs.com fleksibilan je onaj posao koji dopušta komuniciranje putem tehnologije, prilagodljiv raspored, te freelance. Mnoge kompanije već praktikuju ovakav način zapošljavanja, a među najzanimljivijima su Remote.com, We Work i Remote Year.

Remote.com povezuje poslodavce sa onima koji bi da rade na daljinu, te tako spaja oko dva miliona ljudi sa odgovarajućim poslovima.

We Work pomaže radnicima na daljinu da se osećaju manje izolovano, a takve vrste usluga doživljavaju sve veći uspon na tržištu rada. Ova kompanija obezbeđuje udobne, privatne radne prostore za pojedince i timove koji nemaju sopstveni radni prostor. Oni, dakle, kombinuju rad na daljinu sa radom u kancelariji, što omogućava radnicima da smanje osećaj izolovanosti kad god im je to potrebno, te po sopstvenom rasporedu.

Remote Year je zanimljiva kompanija koja je, poslujući sa “digitalnim nomadima” 2017. dobila projekat u vrednosti od 12 miliona evra, a sredstva je obezbedila kompanija Highland Capital Partners. Ovaj servis je napravljen tako da radnicima omogućava da celu godinu rade u inostranstvu, seleći se svakog meseca u drugi grad. Eksperimentalni kontigent od 75 radnika privukao je ljude iz celog sveta. Danas Remote Year ima šest programa sa 500 zaposlenih koji rade i putuju, a omogućeno im je da na ovaj način borave u 12 svetskih gradova.

U Srbiji je 2014. godine izmenjen Zakon o radu tako da omogućava poslodavcima da angažuju radnike na daljinu, s tim da zarada i prava tako zaposlenog ne smeju biti manja u odnosu na one koji rade u firmi. Srpskim zakonodavcima je jasno da je u IT sektoru, na primer, ovakva organizacija posla već godinama pravilo, a rad od kuće može doneti blago finansijsko rasterećenje poslodavaca – smanjenje troškova prevoza zaposlenog do radnog mesta, za šta se do sada davala mala novčana nadoknada.

Prema srpskom zakonu, zaposleni na daljinu imaju zagarantovan raspored radnog vremena, pravo na obračun prekovremenog rada, naknadu za noćni rad i korišćenje godišnjeg odmora i odsustva.

To praktično znači da rokovi i količina posla za zaposlene koji rade na daljinu ili od kuće, ne smeju da budu postavljeni tako da radnik nema vremena za odmor u toku dnevnog rada, nedeljni i godišnji odmor.

Deo zakona je i da ovakav ugovor o radu više ne mora da bude registrovan u opštini, već je dovoljno da postoji prijava na obavezno socijalno osiguranje zaposlenog po osnovu ugovora.

Izvor: forbes.com

