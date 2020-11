Kako sačuvati najvažniji resurs – ljude?

U vreme krize treba sačuvati najvažniji resurs svake firme – ljude. Iako se činilo da smo o poslovanju u doba COVID-a 19 već čuli sve što ima da se kaže, SAP se potrudio da nas razuveri.

Osobe zadužene za ljudske resurse (HR menadžeri) nalaze se pred velikim izazovima u ovim kriznim vremenima, pa je SAP ceo jedan virtuelni događaj posvetio upravo njima. Tako je 10. novembra ove godine održan „Human Experience Live” za region Istočne Evrope.

Možda će neke iznenaditi tema, ali samo ako ne znaju da SAP SuccessFactors HXM Suite, HR menadžment sistem baziran na cloud-u, koristi više od 7000 kompanija širom sveta. Spisak govornika i učesnika panel-diskusija je impresivan. Pomenućemo samo neke: dr Steven Hunt, glavni ekspert za rad i tehnologiju u uredu za inovacije u SAP Severna Amerika, Andrée-Anne LeBlanc iz LinkedIn-a, Elena Bondar, suosnivač i izvršni direktor kompanije Wellbeing, Ivan Sipocz, HR Lead UNIQA osiguranja, Jakob Kiblboeck, direktor SAP SuccessFactors za Centralnu i Istočnu Evropu i mnogi drugi.

Promene koje neće nestati

Ključne teme skupa bile su kako kontrolisati situaciju i prilagoditi se promenama, kao i kako voditi kompaniju kroz novonastale izazove, s posebnim naglaskom na ljudske resurse. Već sada je jasno da izazovi neće nestati s krajem krize, jer će HR menadžeri morati da spoje dva sveta – radnike koji rade od kuće i one koji rade u kancelariji, što stvara izazove u balansiranju između potreba i želja zaposlenih, organizacionih ciljeva i kompanijske politike i kulture.

„Modeli 100% rada na daljinu koje imamo zbog COVID-a neće ostati zauvek, ali će možda potrajati i do 2021. Rad na daljinu će biti mnogo češći nego do sada, kada ljudi shvate da ne moramo svakodnevno da putujemo u kancelariju da bismo efikasno radili zajedno. To znači da kompanije moraju biti mnogo bolje u pružanju podrške zaposlenima na daljinu. Postoje dve specifične stvari koje menadžeri mogu učiniti, a u velikoj meri povećavaju kvalitet radnog iskustva zaposlenih na daljinu. Prvo su redovni sastanci sa zaposlenima kako bi razgovarali o ciljevima i očekivanjima. Druga stvar je da jasno iskažu podršku kroz ponašanje koje pokazuje da kompanija brine o izazovima s kojima se zaposleni suočavaju u pokušaju da usklade svoje radne obaveze i aktivnosti van posla” – objasnio je dr Steven Hunt.

Kako iskoristiti ovu situaciju

Kako iskoristiti mogućnosti koje ova situacija nudi? Iako nametnute, drastične promene su dobra prilika da se raskrsti s lošim navikama i da se procesi u kompaniji iz korena promene i postave na nove, zdravije osnove, pa čak i napravi nova struktura.

Ovo je naročito bitno kod kompanija koje su u poslednjih par godina doživele velike promene (nebitno rast ili smanjenje), a koje se u međuvremenu nisu u potpunosti prilagodile toj situaciji, kako kadrovski, tako i strukturno. Istovremeno treba obezbediti da najveći talenti, najperspektivniji zaposleni ostanu u kompaniji. Kod zaposlenih treba razvijati sposobnost prilagođavanja, jer su pred nama izazovi koji se samo prilagođavanjem mogu savladati.

Blagostanje kao cilj

Uspešne kompanije su zasnovane na uspešnim ljudima. Iako se pod blagostanjem obično podrazumeva materijalno bogatstvo, sam pojam je mnogo širi i odnosi se na ispunjen život i opšte stanje zadovoljstva. U tom kontekstu, svako od nas ima drugačiju definiciju blagostanja, pa su i ciljevi drugačiji, a HR treba da teži ka tome da zaposleni dostignu blagostanje kakvo oni percipiraju.

Za kraj, osnovna poruka skupa je da su ljudi ti koji prave razliku i da je to najznačajniji resurs koji treba sačuvati u ovim kriznim vremenima.

Autor: Saša Pantelić

Korisna adresa: SAP.rs

