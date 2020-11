Review: AOC 27G2U5 – Pristupačan igrač

Izbor monitora uvek je u dobroj meri ličan, jer svaki korisnik ima svoje viđenje i stvari koje su mu manje ili više bitne. Kada u ove parametre uključimo cenu, nikada nije bilo lako izabrati monitor koji će imati većinu karakteristika na visokom nivou. Ipak, u poslednje vreme se može primetiti trend redukcije cene panela koji su nekada bili u srednjoj kategoriji a sada spadaju među pristupačne.

Varijabilno osveženje – uz Radeon

Jedan od takvih modela je AOC 27G2U5 koji objedinjava sasvim pristojne ukupne karakteristike sa dovoljno niskom cenom. To je monitor dijagonale 27“ sa standardnim ravnim IPS panelom. Rezolucija panela je Full HD (1920 x 1080) uz maksimalno osvežavanje od 75 Hz. Za kompetitivno igranje, osvežavanje od 144 Hz je neophodnost, ali za neobaveznu zabavu 75 Hz sasvim je dovoljno. U odnosu na standardnih 60 Hz, uvećana brzina osvežavanja je lep mali dodatak.

AOC 27G2U5 podržava opcije za varijabilno osvežavanje u rasponu od 48 Hz do 75 Hz, ali to ima smisla samo ukoliko grafička karta nije u mogućnosti da isporuči 75 frejmova u Full HD rezoluciji. Pošto to danas nije neki specijalni zahtev, izbor ove rezolucije adekvatan je za ovaj monitor. Na primer, dobri stari RX580 će u većini novijih igara uspeti da izbaci dovoljan broj frejmova u Full HD rezoluciji. Uvek je najbolje podesiti sve tako da broj frejmova odgovara osvežavanju monitora, kada će i 27G2U5 ponuditi najbolje rezultate. Ono što je jedna od boljih karakteristika 27G2U5 monitora jeste nizak nivo kašnjenja prikaza (input lag) od 9 ms, što je odličan rezultat, posebno za monitore ovog cenovnog ranga.

Kvalitetan panel

Pozdravljamo upotrebu dosta dobrog IPS panela. Prikaz boja i njihova reprodukcija veoma je precizna u okviru palete koju panel može prikazati (71% DCI-P3 palete). Iako je panel 6-bitni sa FRC-om, u praksi to sve izgleda sasvim dobro i s obzirom na upotrebljenu rezoluciju, dobija se optimalan kvalitet prikaza. Takođe, kontrast od 1100 : 1 je sasvim pristojan za IPS ekran. Jedina značajnija mana je klasična za IPS panele ove kategorije – pozadinsko osvetljenje je neravnomerno i probija u uglovima. To se najviše primećuje u tamnim scenama filmova, dok su u svim ostalim standardnim računarskim primenama vrlo teško uočava.

Ergonomija i konekcije

Još jedna karakteristika jeftinih monitora jeste minimalna podesivost postolja i generalno bazičan dizajn, a tu se 27G2U5 razlikuje od konkurencije. Postolje poseduje proreze kroz koje lepo možete da sprovedete kablove, a uz to je dovoljno robusno da monitor drži stabilno. Pored toga, omogućava rotaciju ekrana za 30° levo i desno, podešavanje ugla od ­3,5° nadole i 21,5° nagore, i podešavanje visine u opsegu od 13 cm. Raspon podešavanja omogućava da svako namesti monitor u svoju idealnu poziciju.

Što se konektora tiče, na raspolaganju su jedan Display Port 1.2, dva HDMI 1.4 konektora i čak jedan D-Sub. Ova univerzalnost je korisna, jer daje opciju povezivanja 27G2U5 sa starijim grafičkim kartama, a kasnije, nakon kupovine nove grafike, monitor se može koristiti u maksimalnom kapacitetu. Tu je četvoroportni USB 3.0 HUB na koji možete povezati USB uređaje i koristiti žuti port za punjenje mobilnih naprava. 27G2U5 poseduje i zvučnike, ali su oni slabi i mogu služiti samo kao prva pomoć.

Premda AOC 27G2U5 nije pravi gaming monitor po modernim standardima, veoma precizno gađa grupu korisnika kojima je potreban solidan monitor za sve standardne primene. IPS panel daje dobru reprodukciju boja i ugao gledanja, pa je moguće korektno raditi sa standardnom sRGB paletom, što 27G2U5 monitoru daje širu primenu i postavlja na mesto sasvim korektnog univerzalnog monitora.

