Kako veštačka inteligencija transformiše bankarski sektor?

Teško je analizirati trendove u bankarstvu i pružanju finansijskih usluga, a da se pritom zanemari značaj koji u toj sferi ima veštačka inteligencija. Činjenica je da inovacije za koje se tiču veštačke inteligencije već preoblikuju bankarski sektor. Jedan od primera predstavlja Swiss Bank UBS koja je nedavno objavila da će početi sa korišćenjem robota na berzama, ne bi li se povećala efikasnost brokera. S obzirom na to da će AI nastaviti da menja oblast finansijskih usluga, neophodno je da vodeći poslovni ljudi razmisle o tome u kom domenu će ta tehnologija biti primenjena i koliko će to uticati na samo poslovanje.

Ispitivanja o primeni veštačke inteligencije koja su sprovođena u preko 13 oblasti, pokazuju da 86 odsto vodećih biznismena u bankarstvu već koristi prednosti ove tehnologije. Većina se slaže u tome da će do 2020. godine imati ugrađenu AI tehnologiju u različitim operacijama u celom finansijskom sistemu, od globalnog do lokalnog nivoa. Glavni način na koji tehnologija menja bankarstvo je kroz povećanje stepena automatizacije. Pretpostavlja se da će automatizacija sniziti troškove poslovanja za 15 odsto, a veštačka inteligencija u ovome igra vodeću ulogu.

Na primer, u Barclays banci se radi na razvijanju AI sistema, ne toliko različitog od ličnog asistenta Siri koji je razvila kompanija Apple na svojim iPhone uređajima, koji dopušta da primalac usluge preko uređaja dobija informacije o bitnim transakcijama. Međutim, veštačka inteligencija može da pomogne i u donošenju teških odluka koje se tiču bankarskih pozajmica i kreditiranja. Jedna četvrtina ispitanika smatra da će veštačka inteligencija biti korišćena kako bi banke lakše donosile odluke o tome kome će dati pozajmice, kao i u procesu pružanja informacija o tome gde treba investirati. Uz AI tehnologiju bankari mogu lakše da procene rizik poslovanja neke firme i mogućnost da na vreme uskrate sredstva firmama za koje se predviđa poslovni gubitak.

Jedan od primera primene AI tehnologije u ovom kontekstu je firma CircleUp, koja je koristi da bi lakše odabrala koju kompaniju će da finansira. Njihova crowdfunding online platforma Classifier uspešno je procenila preko 10.000 potencijalnih dogovora koji su sprovedeni od strane analitičara iz kompanije u poslednjih pet godina. Brojevi pričaju sami za sebe. Sa Classifier platformom tim od 10 analitičara uspeo je da obradi 500 procena o finansiranju, dok prosečna firma toliki broj procena uspe da obradi za godinu dana.

Drugi primer je Goldman Sachs, bankarska grupacija koja se bavi investicionim bankarstvom, koja je nedavno investirala u startap Kensho. Ovaj startap koristi veštačku inteligenciju u otkrivanju podataka u online člancima i društvenim mrežama kako bi pratili popularne trendove. Ovakva primena tehnologije omogućava bankama da predvide potencijalne finansijske probleme klijenata i da u skladu sa tim zaustave dalje kreditiranje.

S obzirom na to da bezbednost predstavlja sve veći problem korisnicima bankarskih usluga, preko 70 odsto banaka koristi naprednu tehnologiju u otkrivanju i otklanjanju potencijalnih pretnji. Pretnje od hakera koji koriste napredne alatke nikad nisu bile veće, tako da je neophodno da i banke primene tehnologiju u slučaju lakše odbrane od sajber napada.

Problem koji se otvara kada se govori o tehnološkom napretku i automatizaciji je i uticaj koji će to ostaviti na broj poslova koji su u opticaju. Uprkos ustaljenom mišljenju da automatizacija znači i gubitak mnogih radnih mesta, kompanije koje primenjuju veštačku inteligenciju u svom poslovanju u velikoj meri kreiraju nova radna mesta. Predviđa se da će broj novih poslova koji se tiču razvoja i upravljanja AI sistemima porasti za 16 odsto do 2025. godine.

Međutim, kao i kod svake tehnološke inovacije, ono što određuje njen uspeh jeste to u kojoj meri ona olakšava poslovanje i poboljšava iskustva klijenata. Ako su klijenti banke zadovoljni time što im AI sistem štedi vreme, usmeravajući ih na pravi finansijski proizvod, to govori da je primena napredne tehnologije u poslovanju uspešna. Dobri rezultati će izostati u slučaju da nove usluge predstavljaju izvor frustracija za korisnike ili ih dodatno zbunjuju. Uspešnost primene veštačke inteligencije u finansijskom sektoru tokom dužeg vremenskog perioda moguće je sagledati jedino kroz primetno poboljšanje iskustava klijenata banke i mogućnošću bankarskih službenika da korisnicima ponude bolje usluge. Dobra vest je da AI sistemi imaju mogućnost za to.

