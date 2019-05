Kanadska kompanija gradi fabriku koja će uklanjati ugljen-dioksid iz atmosfere

Kako bi se globalno zagrevanje zaustavilo, ili bar zadržalo na dva stepena Celzijusove skale povećanja tokom ovog stoleća, neće biti dovoljno samo smanjivanje emisije štetnih gasova i korišćenje izvora obnovljive enrgije. Upravo je zbog toga sve veći broj kompanija zainteresovan za tehnologije koje ublažavaju posledice emisije štetnih gasova, te ugljen-dioksid izvlače iz atmosfere, pa ga skladište u podzemnim komorama gde se transformiše u energetsko gorivo koje ne ostavlja karbonski otisak.

Pomenuti procesi ipak previše koštaju da bi dobili širu primenu, ali bi to uskoro moglo da se promeni zahvaljujući kompaniji Carbon Engineering Ltd, koja je još 2015. pokrenula pilotski program za uklanjanje ugljen-dioksida. Kompanija sada ima dovoljno sredstava da podigne i prvu fabriku u kojoj će se obavljati ovi procesi, a sistem za uklanjanje štetnog gasa trenutno troši 100 dolara po toni, što je granica do koje se neka tehnologija smatra isplativom. Sa druge strane, bogati investitori u ovu tehnologiju investiraju zato što im se dopada poslovni plan, pa iz kompanije kažu da su već privukli neke investicije iz Silicijumske doline.

Fabrika bi, kada bude izgrađena, trebalo da uklanja po milion tona ugljen-dioksida godišnje, što je jednako onome što bi se dogodilo nakon što bi bilo zasađeno oko 40 miliona novih stabala. Kompanija će tako prikupljeni ugljen-dioksid transformisati u gorivo, a u kombinaciji sa hidrogenom. Najzanimljivije, a i najkorisnije, je, tvrde iz kompanije, to što će tako nastalo gorivo moći da koriste i postojeći automobili, kamioni i avioni, a bez modifikacija motora.

