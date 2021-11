Kina postiže značajan napredak u kvantnom računarstvu 

Kineski istraživački timovi postigli su značajan napredak u superprovodljivom kvantnom računarstvu i kvantnom računarstvu zasnovanom na svetlosti.

10 miliona puta brže od superkompjutera

To čini Kinu jedinom zemljom na svetu koja je dostigla kvantnu prednost u oba fizička sistema. Istraživački tim iz CAS Center for Excellence in Quantum Information and Quantum Physics, konstruisao je prototip kvantnog kompjutera koji se može programirati od 66 kubita, nazvavši ga “Zuchongzhi 2.1”, po poznatom kineskom matematičaru i astronomu iz 5. veka, izvestila je CCTV u utorak.

„Zuchongzhi 2.1“ je 10 miliona puta brži od trenutno najbržeg superkompjutera i njegova složenost proračuna je više od milion puta veća od Guglovog Sycamore procesora, što je prvi put da je Kina dostigla kvantnu prednost u superprovodnom sistemu. U međuvremenu, drugi istraživački tim je napravio novi prototip kvantnog računara zasnovan na svetlosti, „Jiuzhang 2.0“, sa 113 fotona i 144 moda, koji može da se nosi sa specifičnim problemima brzinom od septilion puta brže od superkompjutera, i poboljšao sposobnost programskog računarstva, prototipa kvantnog računarstva zasnovanog na svetlosti. Prethodno je kineski istraživački tim sa Univerziteta za nauku i tehnologiju Kine (USTC) uspešno dizajnirao Zu Chongzhi, 62-kubitni programabilni kvantni procesor.

Izvor: Globaltimes

