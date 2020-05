Kineski investitori ravnomerno troše na evropske i američke tehnologije

Kineski investitori produbljuju veze sa evropskom tehnološkom zajednicom. U novom izveštaju GP Bullhound-a navedeno je da su kineske investicije u evropsku tehnologiju sustigle investicije u SAD prvi put od Q1 2018.

Izveštaj „Asia Insights: Q1 wrap-up from one of the first markets to reopen“, kaže da je tehnološka investicija u SAD dostigla istorijski minimum u Q1 – sa malim znakom oporavka s obzirom na napeti odnos između SAD i Kine.

Tencent je, dodaje se, pojačao svoje prisustvo u evropskom ekosistemu tako što je izvršio pet transakcija, uključujući dve u oblasti fintech, jednu u digitalne medije, jednu na tržištima i jednu u softverskom sektoru.

Sony, NTT Group, Hyundai, Samsung i Itochu uložili su 400 miliona dolara na tržišta uključujući SAD, Izrael i Španiju. SoftBank je u Q1 zaključio šest ugovora. Zajedno sa Temasek-om, firma je uložila više od 49% novca azijskih finansijskih ulagača u Evropu i SAD.

Sa druge strane, Evropska unija je takođe povećala ulaganja u tehnologije Azije, dok su SAD usporile svoj tempo. Prema izveštaju, evropski investitori potrošili su 700 miliona dolara kroz 36 ugovora, uglavnom u Kini i jugoistočnoj Aziji. Američki investitori su, međutim, odustali od sklapanja manjih ugovora i fokusirali se uglavnom na Indiju, jugoistočnu Aziju i druga tržišta koja nisu Kina.

Japan najaktivniji investitor iz Azije

U izveštaju se kaže da je Japan u Q4 2019. postao najaktivniji azijski investitor u tehnologiju u Evropi i SAD-u i da je nastavio da predvodi rangiranje tokom prvog kvartala 2020. godine.

Japanski investitori fokusirali su se na softverske kompanije širom Evrope i SAD-a. Još u aprilu, izveštaj kompanije PitchBook procenio je da su investitori rizičnog kapitala potrošili 8,2 milijarde evra u evropske kompanije tokom prvog kvartala 2020. godine. Prema evropskom izveštaju kompanije PitchBook European Venture Report Q1 2020, prva tri meseca 2020. godine predstavljali su četvrti najjači kvartal ikada po ukupnoj vrednosti posla u Evropi.

Međutim, iako se činilo da je aktivnost dobro započela 2020. godine, u izveštaju se predviđa da će pandemija koronavirusa imati značajan uticaj na poslove u ekosistemu. Takođe je navedeno da će pandemija ugroziti priliv američkog kapitala u evropske tehnološke kompanije – tako da se pretposlatvlja da će novac iz dalekih krajeva verovatno biti dobrodošao.

