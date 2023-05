Klik, bum, tras: radi Ananas!

Digitalna pijaca nije jednostavna stvar. Kako uklopiti mnoge faktore, a da i kupci i prodavci budu zadovoljni izborom, kupovinom i sigurnošću plaćanja, objašnjava nam Jelena Mikavica, vođa tima za razvoj marketplace platforme na kojoj radi već dobro poznati Ananas e-commerce.

Za razvoj velikih projekata neophodan je veliki tim, a veliki tim donosi i velike ili bar raznovrsne izazove. Frontend, bekend, QA inženjeri, dizajneri – odakle zapravo kreće rad na jednom tako složenom projektu kao što je Ananas?

Kao i na svakom projektu, sve počinje od ideja – ideje dolaze s raznih strana, a IT tim je tu da ih na najbolji mogući način tehnički oblikuje i realizuje. Koleginice i kolege koji se bave razvojem poslovanja i product menadžeri najčešće su njihovi inicijatori, ali s obzirom na to da aktivno promovišemo kulturu zajedničkog stvaranja i pokretanja inicijativa (cocreation), to su sve češće i kolege iz razvoja. Ako govorimo o samom procesu, onda je logičan sledeći korak razrada, za šta su zaduženi product menadžeri i product owner-i zajedno sa arhitektama i developerima, koji se prilično rano uključuju u ceo proces i daju svoje sugestije.

Jelena Mikavica, vođa tima za razvoj Ananas marketplace platforme

S obzirom na to da smo mi mlada kompanija, razvoj je vrlo intenzivan, na mnogo projekata radimo paralelno i upravo zbog toga su prioriteti izuzetno važni. Zahvaljujući timu za project management uspevamo da se odlično organizujemo i ispunimo visoka očekivanja, koja svi mi koji učestvujemo u razvijanju Ananas-a imamo. Važno je napomenuti da je u sam razvoj platforme uključeno oko 150 ljudi, što internih što eksternih. Podeljeni smo u osam timova koje čine backend, frontend i DevOps inženjeri, QA i automation inženjeri, Scrum Master-i i Product Owner-i. Pored korisničkog portala, tj. naše marketplace platforme koja je svima vidljiva, radimo i na različitim aplikacijama koje služe kao podrška našim zaposlenima, a istovremeno, razvijamo i portale i alate za naše partnere koji prodaju preko Ananas-a. Pored toga, tu su i integracije s kurirskim službama, procesorima plaćanja, integracija s našim fulfillment centrom koji je u potpunosti automatizovan, zatim imamo Ananas paket zone i Ananas paketomate. Proširili smo se na Severnu Makedoniju, u planu je i širenje na druga tržišta u regionu, a lansirali smo i mobilnu aplikaciju. Planiramo i FinTech i AdTech rešenja, kao i Machine Learning i AI funkcionalnosti.

Iz vaše biografije zaključujemo da imate bogato iskustvo, ali da ono sve više naginje izboru i usklađivanju tima. Kako se snalazite u tome?

Mislim da smo svi mi u jednom momentu karijernog razvoja shvatili da nam za napredak nisu potrebna samo tehnička znanja i veštine već da moramo da posvetimo dosta vremena i pažnje tome da se usavršimo kako da budemo agilni i asertivni lideri. Ovo napominjem baš zato što sam u Ananas-u u vrlo specifičnoj poziciji – istovremeno je neophodno da održim i podignem standarde u kodiranju, ali i da vešto upravljam različitim timovima. Naši timovi broje dosta članova, tako da često ne mogu da se bavim konkretnim programiranjem, ali zajedno s kolegama koji se bave arhitekturom sistema učestvujem u donošenju važnih odluka.

Koliko rad na ovako velikom i složenom projektu može da obogati članove tima koji rade na njemu, ne samo monetarno nego i mereći u znanju, razvoju i napretku karijere?

Kada radite na ovako velikom i kompleksnom projektu kao što je Ananas, onda se lični razvoj i profesionalni napredak podrazumevaju. Mi smo tim koji prvi na ovim prostorima gradi i razvija pravu marketplace platformu. Jednog dana ćemo moći da se pohvalimo i kažemo: „Mi smo to radili prvi“.

Uverena sam da i moje koleginice i kolege dele moje mišljenje i da finansije svakako nisu primarni motivi i razlog za rad u Ananas-u. Svima nam je veliko zadovoljstvo da vidimo da je proizvod na kome svakodnevno vredno radimo živ, da ga milioni ljudi aktivno koristi i da je iz dana u dan sve funkcionalniji.

S obzirom na to da smo mi mlada kompanija, razvoj je vrlo intenzivan, na mnogo projekata radimo paralelno i upravo zbog toga su prioriteti izuzetno važni.

S druge strane, kao što sam već pomenula, mi u Ananas-u stvaramo jedan poslovni ekosistem koji podrazumeva odvojena poslovanja, zato moje kolege i ja imamo tu privilegiju da biramo domen i tehnologije na kojima možemo da radimo i usavršavamo se. Organizujemo interne tehničke radionice gde najčešće prezentujemo nova arhitekturalna rešenja i proof of concept funkcionalnosti, a takođe u mogućnosti smo da biramo programe edukacije koji se tiču unapređenja tehničkih veština i tzv. soft veština.

Kako lično ocenjujete svoj rad na ovom projektu i da li imate neke povratne informacije?

Kada sam prihvatila ovu poziciju, bila sam svesna da prihvatam veliki izazov. Do sada nisam imala prilike da radim u ovako brzo rastućem timu koji radi na toliko različitih i raznorodnih potprojekata. Baš zato sam i veoma zahvalna jer kada se uhvatite ukoštac s nečim ovoliko kompleksnim i velikim kao što je Ananas, onda imate osećaj da napredujete iz dana u dan.

Mi u svim timovima, i ovde ne govorim samo za sektor IT – a negujemo i čak i insistiramo na dvosmernom fidbeku. Izlišno je govoriti koliko je važna otvorena, iskrena i asertivna komunikacija. Baš zbog toga, s velikim zadovoljstvom mogu da kažem da na osnovu podrške i poverenja koje dobijam, moj rad i znanje se ceni i uvažava. A o tome kakva sam ja kao liderka, ostaviću da kažu moje koleginice i kolege.

Da li rad na ovakvom projektu znači da morate da zaboravite na mnoga lična interesovanja i kako to rešavate u svakodnevnom životu?

S godinama naučite da uskladite privatne i poslovne obaveze. Ananas jeste najveći regionalni projekat koji zahteva veliko angažovanje svih nas koji radimo na njemu. Dešava se da i kada se radno vreme zvanično završi, nastavim da aktivno pratim dešavanja na platformi i svim drugim kanalima vezanim za produkciono okruženje, ali isto tako insistiram na tome da u životu imam balans privatnog i poslovnog. Za druženje s porodicom i prijateljima, poneki teniski meč i mnoga druga interesovanja koja sam vrlo srećna da imam, uvek ću naći vremena.

