Koliko će biti isplativ Tesla Semi?

Vest da je Tesla izašao sa prvim električnim kamionom Tesla Semi i novim Tesla Roadster u novembru uspela je da impresionira čak i one koji su upoznati sa ambicijama proizvođača električnih automobila. Kada dođu na tržište, Roadster će biti najbrži proizvedeni automobil na svetu, a Semi će isporučiti više opcija, za nižu cenu, nego što je skoro bilo ko očekivao. Makar tako tvrde predstavnici kompanije Tesla.

Tesla Semi će se prodavati u dve opcije, sa 480 ili 800 kilometara autonomije. Cena za prvu opciju je 150.000, a za drugu 180.000 dolara. Teslina računica kaže kako će uštede na gorivu korišćenjem električne energije za ovakav kamion, u njegovom životnom veku, biti na nivou od preko 200.000 dolara. Stoga, iako će njihov kamion u početku biti i do 50% skuplji od klasičnog, on bi trebalo da pružiti 20% manje troškove po svakom pređenom kilometru i tako se mnogo brže isplatiti svojim vlasnicima.

Prema novoj analizi Bloomberg-a, te i druga obećanja bi bilo teško ili nemoguće ispuniti s baterijama na tržištu danas. Prema trenutnim cenama baterija, Bloomberg procenjuje da će baterija za teretni kamion sa kapacitetom od 800 kilometara koštati više od 100.000 dolara, ali Tesla procenjuje da će ceo kamion koštati samo 180.000 dolara. Slično tome, za snagu i opseg koji Tesla obećava da će Roadster imati, biće potrebna baterija koja je više nego dvostruko veća od bilo čega u trenutnom Modelu X ili Model S. Jedan analitičar rekao je Bloomberg-u da “ne mislim da je fizički moguće to uraditi sada.” Punjenje je još jedan od glavnih znakova pitanja. Tesla kaže da će Semi u roku od 30 minuta biti u stanju da potroši energiju za 650 km, ali to bi značilo punjenje više od deset puta brže od Teslinih trenutnih najboljih punjača.

Semi neće izaći na put do kraja 2019. godine, a novi Roadster ne dolazi do 2020. Cene baterija i dimenzije su drastično opale u poslednjih pet godina, a mnoge projekcije predviđaju pad za još polovinu do tada, što znači da kada Roadster i Semi uđu u punu proizvodnju, baterije bi mogle biti dovoljno dobre da rade ono što obećava Elon Musk. Ako želite da osigurati svoj primerak, potrebno je da ga rezervišete i uplatite depozit od 20.000 dolara, a prve isporuke se očekuju 2019.

