Komentar: Digitalni originali

Verovatno ste do sada već čuli za digitalne tokene koji su za kratko vreme doživeli ekspanziju popularnosti u kriptosvetu. Sve se odvija velikom brzinom pa se tako i trendovi s NFT‑ovima munjevito menjaju.

Za sve one kojima je ovaj pojam možda još uvek stran, NFT ili non‑fungible token, predstavlja digitalne proizvode koji su nezamenljivi, odnosno ne postoje dva ista, tako da kada kupite jedan NFT, on je samo vaš i jedan jedinstveni. Za razliku od kriptovaluta, NFT ne može da se deli niti možete kupovati određeni njegov deo, što opravdava visoku cenu bilo kog NFT‑a (idu i do nekoliko miliona dolara). Platforme za kupovinu i prodaju NFT‑ova omogućile su umetnicima da svoja dela prodaju po zavidnim cenama i obezbedila im potpuno nov i siguran kanal za transakciju. No, kako vreme ide, NFT ne predstavljaju samo digitalne umetničke proizvode već mnoge druge stvari i iskustva koja se mogu kupiti kriptovalutama.

Iako je rečeno da se ne može kupiti deo NFT‑a, javlja se i frakcionalizacija NFT‑a, koja je omogućila vlasnicima da prodaju više delova svog NFT‑a, nešto slično kao posedovanje deonica. Frakcioni (delimični) tokeni su zapravo deo jednog NFT‑a koji omogućavaju da više ljudi poseduje vlasništvo nad jednim tokenom. Ako neko ponudi čitavu sumu, frakcioni NFT može postati klasičan NFT s jednim vlasnikom. Ovakvo „cepkanje“ vlasništva NFT‑a omogućilo je i manjim investitorima da uđu u trgovinu tokenima. Jedan od popularnih primera frakcionog NFT‑a je delo britanskog uličnog grafiti umetnika Banksy‑ja Gorilla in a Pink Mask, čiji se delovi prodaju u 10.000 primeraka po 750 dolara.

Muzika, filmovi i NFT

Mnogi veruju da muzičku industriju tek čeka „pet minuta slave“ u NFT svetu. Američki rok bend Kings of Leon prvi je objavio svoj album u formi NFT‑a. Mike Shinoda, jedan od frontmena Linkin Park‑a, prikupio je oko 11.000 dolara na svom prvom NFT‑u. Ovako muzičari dobijaju poštenu naknadu za svoj rad, bez posredstva izdavačkih kuća, što je velika promena u rastu ove industrije. Snoop Dogg je u planovima da album Death Row Records iz 1991. pretvori u NFT, a ove godine i domaći muzički festival EXIT lansirao je ekskluzivnu NFT kolekciju koja, osim digitalne umetnosti, nudi i ekskluzivno iskustvo „uživo“ na festivalu.

Digitalni tokeni napravili su pravu revoluciju u gaming industriji jer su promenili način na koji se poseduju stvari u igrama i način na koji se igraju igre. Popularne igre, kao što su Mobile Legends koja ima NFT tokene i Axie Infiniti koji se integriše u metaverzum, NFT je potpuno protresao svojim prednostima. Upotreba NFT‑ova u igrama omogućava igračima da ih koriste kao likove, robu, posebne sposobnosti, da razmenjuju predmete u igricama i, što je još važnije, omogućavaju igračima da ostvare dodatni prihod. Igre i NFT‑ovi čine se kao idealan spoj. Ipak, proizvođači igara podeljeni su u ovom pogledu jer NFT predstavlja nešto potpuno novo i još nisu svi stekli poverenje u ovaj način transakcije u igrama.

Dok Disney najavljuje svoj prodor u metaverzum, glumica Reese Witherspoon potpisuje ugovor s NFT kolekcijom World of Woman kako bi svoje knjige pretvorila u filmove i TV emisije. U Holivudu, filmski i TV kreatori takođe koriste NFT da bi prikupili novac i izgradili bazu fanova pre nego što njihovi projekti počnu. Nedavno je Rick Dugdale, reditelj NFT filma Nulti kontakt, u kom glavnu ulogu tumači Anthony Hopkins, izjavio da mnogi industrijski ugovori zamrzavaju prava na NFT zbog nerazumevanja ovog novog pravca. To svakako ne sprečava ovu industriju da se dalje probija u blockchain‑u.

Moda i NFT

Neka od najluksuznijih imena iz modne industrije već su zagazila u NFT svet, kao što su Gucci, Dolce&Gabbana i Burberry, a početkom godine Adidas i Prada najavili su saradnju kako bi napravili digitalno umetničko delo velikih razmera. French Fashion i Haute Couture Federation udružili su se s platformom Arianee kako bi kreirali NFT‑ove koji bi mogli da se razmene na „Nedelji muške mode“ u Parizu i drugim izložbama visoke mode, što će omogućiti korisnicima da vide ekskluzivne kolekcije određenih dizajnera. Osim toga, Louis Vuitton je na svojoj 200. godišnjici omogućio posebnu igru u kojoj su se skupljali tokeni. Overpriced, samoproglašena prva modna marka koja se vodi NFT‑ovima, dizajnirala je duks s kapuljačom koji ima kod za skeniranje i omogućava vlasnicima da je pokažu. Cena ovog duksa iznosi oko 26.000 dolara u kriptovalutama.

Platforme za kupovinu i prodaju NFT‑ova omogućile su umetnicima da svoja dela prodaju po zavidnim cenama i obezbedila im potpuno nov i siguran kanal za transakciju

Ovde se čitava priča ne završava jer se NFT‑ovi razvijaju i za druge industrije, poput prehrambene – McDonalds je pre dva meseca implicirao da ima planove za korišćenje NFT‑ova u virtuelnim restoranima kako bi se dostavila prava hrana. Do kraja ove godine nas sigurno čeka još zanimljivih prodora u svet kriptovaluta i nije toliko stvar u tome ko će biti prvi, već ko će na vreme prepoznati korist i prednosti trgovanja digitalnim tokenima.

