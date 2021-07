Komentar: Ko je za Windows 11?

Posle junskog update‑a Windows je dobio News and interests widget: u taskbar‑u se pojavila vremenska prognoza. Prva reakcija kod gotovo svih koje znam bila je „kako se ovo gasi“. Da li smo postali toliko džangrizavi da nikakvom novitetu nećemo da damo šansu i da barem pitamo „kako da prebacim sa Farenhajtovih na Celzijusove stepene“? I kakve onda šanse ima upravo najavljeni Microsoft Windows 11 – hoćemo li ga instalirati zato što želimo ili samo zato što moramo?

Nekada je svaki novi Windows predstavljao veliki događaj – setimo se samo Windows 95 hajpa, koji je najzad rezultirao značajnim pomakom u načinu korišćenja računara. Pa onda Windows XP koji je došao tiše, ali nas je konačno preveo u 32‑bitni, a onda i 64‑bitni svet. Ponekad je nova verzija trebalo „samo“ da ispravi brljotine i loš publicitet koji je donela prethodna, recimo solidni Windows 7 posle problematične Viste. A onda je došao Windows 10, uvod u „sve kao servis“ svet, uz priču da je to poslednji Windows. Od sad ćemo par puta godišnje dobijati feature update, sve nervirajući se što trošimo vreme za njega, ali će to zauvek biti „desetka“. E pa ništa nije zauvek – krajem ove godine do naših računara stiže Windows 11. Besplatno, ali pod uslovom da smo kompatibilni s njim, što i nije tako jednostavna stvar.

Kada sam čuo vesti o „jedanaestici“, pomislio sam da Microsoft uvodi neku suštinsku novost. Možda zanimljivu osobinu (otkazanog) Windows 10X, koji je trebalo da razdvoji svaki proces u poseban sandbox, tako da je direktna komunikacija među programima onemogućena. Zašto bi to bilo dobro? Korisnici Apple računara se kunu u tu ideju, jer jeste da jedan proces ne može ništa da pošalje drugom, ali takođe ne može ni da ga ugrozi. Bezbednost računara podiže se na viši nivo, doduše uz gubitak fleksibilnosti, pa i upotrebljivosti. Meni se takav koncept ne dopada, ali u vreme ransomware‑a i drugih opasnosti koje stižu sa Interneta verujem da će pre ili posle biti implementiran; pitanje je samo koliko će vremena Microsoft‑u biti potrebno da ga realizuje.

Na osnovu svega što smo do sada videli, reklo bi se da Windows 11 neće doneti ništa revolucionarno – dobićemo šareniji i atraktivniji korisnički interfejs. Start meni će se preseliti na sredinu taskbar‑a, widget‑i će se vratiti na velika vrata, prozori će ponovo postati delimično providni, integracija sa mobilnim telefonima i Xbox‑om će biti još čvršća…

Pa zašto onda to nije samo još jedan redovni feature update? Možda zato što se hardverski zahtevi menjaju, traži se procesor novije generacije, a bezbednosni modul (Trusted Platform Module 2.0) postaje obavezan.

Na osnovu prvih testova, pokazuje sa da značajan procenat računara nije spreman za Windows 11, što će mnoge naterati da zamene opremu, na radost Microsoft‑ovih partnera koji prodaju računare sa instaliranim Windows‑om. To bi možda imalo smisla da nije nestašice opreme, koja kupovinu računara čini prilično nesigurnim poslom. Ali možda Microsoft zna da će se do kraja godine tržište stabilizovati, pa će se na mnogim stolovima naći novi desktop, a u torbama notebook PC, naravno sa novim Windows‑om.

Na nama je da pratimo beta verzije koje će se smenjivati iz meseca u mesec i da proučimo „jedanaesticu“, pa da vam kažemo da li upgrade ima smisla i da li je šminka propraćena nekim važnijim novitetima. Dočekajmo uzbudljivu jesen odmorni – „PC“ u avgustu ne izlazi, pa ostaje da vam poželim prijatne letnje dane i da naš sledeći sastanak zakažem za 1. septembar!

