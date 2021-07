Komentar: Pametni uređaji za leto

Ko kaže da leto ne može biti dobro i kada niste na moru, planini ili nekoj drugoj omiljenoj destinaciji? U redu, ne može biti toliko dobro, ali ne mora biti ni loše. Zahvaljujući sve pametnijoj i modernijoj tehnologiji, postoji puno uređaja koji će vam olakšati život i osvežiti letnje dane.

Robot‑usisivač

Na tržištu ih stvarno ima mnogo i ne moraju koštati kao Svetog Petra kajgana kako bi radili posao. Osvrnite se na neke ne toliko izvikane marke i častite sebe pametnim usisivačem koji će vam postati najbolji pomoćnik, pogotovo ako imate kućne ljubimce koji se linjaju ili decu u periodu puzanja koja sve skupljaju s poda. Možda neće zameniti pravi usisivač, ali je odličan za svakodnevno održavanje prostorija.

Dodatni savet: potražite onaj uređaj koji uz usisavanje briše pod mokrom krpom i pravi mapu stana.

Mobilni klima‑uređaj

Klima uređaj treba da bude „pametan“, pa da ne morate da razmišljate koliku temperaturu da stavite kako bi vam bude prijatno – on će izabrati umesto vas. Pored toga, moderne klime štede energiju i mogu da dođu do svih uglova prostorije. I uz sve to, prenosivi su i možete da ih nosite gde god da idete. Možda na vikend odmor?

Dodatni savet: uzmite onaj koji ima opcije izvlačenja vlage i noćnog načina rada. Još jedan dodatni savet: ako idete negde s njim, morate da nosite manje stvari da bi bilo mesta u gepeku.

Električni trotinet

Iako je ovo pametno prevozno sredstvo preživelo veliki hejt srpske Internet zajednice, vozača i taksista, i dalje ima neke svoje prednosti u odnosu na druga vozila. Te prednosti su što možete brzo da stignete na relativno kratke lokacije, bez znojenja, jer ne morate da okrećete pedale. Ako svaki dan prelazite kratke rute i mučite se s gradskim prevozom, trotinet je jednostavno idealan.

Dodatni savet: Svakako kupite kacigu, vaša sigurnost je najvažnija. I ne vozite po ulicama, već po trotoaru, na „zadovoljstvo“ pešaka.

Pametna narukvica ili sat

U zavisnosti od toga kakav ste tip osobe, pametna narukvica ili sat vam mogu pomoći i da budete odgovorniji. Nije da samo možete pratiti svoje korake, vežbanje, puls i slične stvari već ovi uređaji u sebi imaju štoperice i tajmere pa, ako ste zaboravni kao ja, uz pomoć njih nećete ostaviti da vam uvri voda ili se prekuvaju špagete. Pored toga, podsećaju vas i da ustanete ako previše sedite.

Dodatni savet: kupite neki vodootporan.

Bežične slušalice

Buds, kako ih još zovu, rešavaju sve one nevolje koje smo imali sa žičanim slušalicama: zamršene kablove, otpetljavanje i slično. Osim što nemaju žicu, lakše su za korišćenje i pune se kad god ih vratite u kutijicu. Pogotovo su dobre ako se bavite nekim sportom i volite uz to da slušate muziku.

Dodatni savet: pazite gde ih ostavljate, male su i lako se gube. Neka uvek budu u kutiji.

