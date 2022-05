Konačno možete da sinhronizujete svoj Android sa Windows računarom

iPhone funkcioniše besprekorno sa Mac računarima — fotografije sa jednog se pojavljuju na drugom, kao i pozivi i poruke.

Možete da dobijate obaveštenja, pozive i poruke sa svog Android pametnog telefona na računaru

Ali šta ako koristite Windows i Android? Tokom proteklih nekoliko godina, Microsoft je naporno radio da donese tu vrstu integracije na Android pametne telefone. Taj rad se naizgled isplatio, o čemu svedoči nova aplikacija Phone Link, pomoću koje možete da uparite bilo koji Android pametni telefon sa računarom sa operativnim sistemom Windows 10 ili Windows 11. Kada se bežično upari (koristeći QR code-based workflow), vaš računar će moći da dobija Android obaveštenja. I, baš kao i Mac, moći ćete da šaljete poruke i pristupate svojoj biblioteci fotografija.

Pre nego što možete da koristite Phone Link, potrebno je malo podešavanja. Na svom Android pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Link to Windows. U operativnom sistemu Windows, aplikacija Phone Link je unapred instalirana, ali možda neće biti ažurirana, pa otvorite Microsoft Store, potražite je i instalirajte sva dostupna ažuriranja. Zatim otvorite aplikaciju Phone Link na računaru. Kliknite na dugme „Get Started“. Otvorite aplikaciju Link to Windows na svom Android pametnom telefonu i dodirnite dugme „Link your phone and PC“.

Na računaru, aplikacija će vas pitati da li imate instaliranu Android aplikaciju. Kliknite na dugme „Pair with QR Code“. Ovo će prikazati QR kod na vašem računaru. Na telefonu, aplikacija će vas pitati da li je QR kod spreman. Dodirnite dugme „Continue“ i skenirajte QR kod koji vidite na Windows računaru. Dajte potrebne dozvole i sačekajte da se proces završi. Na računaru ćete videti uvod u sve što možete da uradite koristeći aplikaciju. Kliknite na dugme „Get Started“ i aplikacija Phone Link će biti spremna za upotrebu. Sa vrha možete da prelazite između tabova Messages, Photos, Apps, and Calls. Obaveštenja će biti vidljiva na levoj strani.

Potreban je još jedan poslednji korak, a to je podešavanje notifikacija. U aplikaciji Phone Link kliknite na odeljak Notifications na levoj bočnoj traci. Ovde će se od vas tražiti dozvola za sinhronizaciju obaveštenja. Kliknite na dugme „Open settings on phone“. Ovo će pokrenuti odeljak „Device and app notifications“ u podešavanjima. Potražite aplikaciju „Link to Windows“ i omogućite prekidač pored nje. Dodirnite dugme „Allow“ u iskačućem okviru i spremni ste. Nova obaveštenja će automatski stići na vaš Windows računar, a vi ćete moći da gledate, odgovarate, šaljete poruke, primate pozive i kopirate fotografije, sve iz aplikacije Phone Link.

Izvor: Lifehacker

