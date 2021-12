Koncept neobičnog miša sa ugrađenim SSD-om

Igrači mogu biti vrlo specifični u pogledu alata koje koriste kada je u pitanju igranje igara.

Na prvi pogled, miš ne izgleda previše drugačije od standardnog miša

Zbog toga zapravo nije toliko iznenađujuće kada otkrijete da neki od njih donose svoje računare na takmičarske događaje gde je to dozvoljeno. Neki takođe imaju svoju omiljenu tastaturu i miša koje vole da koriste, što svakako nije iznenađujuće, s obzirom na to da i drugi profesionalci imaju svoje omiljene alate bez kojih ne mogu da žive, poput kuvara koji ima omiljeni tiganj od livenog gvožđa, umetnika koji ima omiljenu olovku ili četkicu, itd. Dakle, ako ste tip koji voli da donosi sopstvene periferne uređaje, onda bi XPG mogao imati nešto za vas.

Kompanija je nedavno predstavila koncept za miš koji planiraju da pokažu na CES 2022 pod nazivom XPG Vault. Na prvi pogled, miš ne izgleda previše drugačije od standardnog miša za igre, ali zapravo dolazi sa integrisanim SSD-om koji može da uskladišti do 1TB podataka. Ideja je da će integracijom SSD-a omogućiti igračima da čuvaju svoje igre na njemu i nose ih sa sobom gde god da idu. Pretpostavljamo da će biti jednako korisno za zaposlene ili studente koji mogu da koriste internu memoriju za čuvanje fajlova i dokumenata, ili čak kreativne profesionalce koji mogu da ga koriste za čuvanje fotografija, video ili audio zapisa. Imajući to u vidu, ne zna se mnogo više o mišu i koliko će koštati ili da li postoje planovi da se to zaista pretvori u stvarnost, ali s obzirom na 1TB SSD koji je stavljen u njega, verovatno neće biti jeftin.

