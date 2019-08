Konica Minolta bizhub C250i: Moderan multifunkcionalni printer za sve prilike

Tehnološka unapređenja kod MFP uređaja i štampača je u današnje vreme dosta teško ostvariti, ali ova činjenica nikako ne sprečava vodeće proizvođače u ovoj industriji da budu u konstantnoj potrazi za eventualnim novitetima. Tako je Konica Minolta pre par meseci predstavila novu generaciju uređaja sa sufiksom „i“, koja donosi unapređenja na raznim MFP elementima.

Bizhub C250i je prvi model ove nove generacije i on direktno menja bizhub C258A3 color MFP o kojem smo ranije pisali. Ono što se odmah primećuje je potpuno novi korisnički panel. Fizički tasteri su uklonjeni i sve je zamenjeno velikim 10.1-inčnim kolor ekranom osetljivim na dodir. Ovakva promena logično diktira i novi softver, koji je osvežen i modernizovan u skladu sa aktuelnim standardima. Osnovni korisnički interfejs sada mnogo više liči na ono što se može videti kod mobilnih telefona ili tablet uređaja, pa ova promena treba da omogući mnogo lakše snalaženje korisnika sa novim softverom, kao i sa dodatnim funkcijama koje on poseduje. Za one koji duže vreme koriste Konica Minolta MFP uređaje, a nisu raspoloženi da se navikavaju na novi izgled i raspored menija, tu je i mogućnost da se početnom ekranu vrati „tradicionalni“ izgled.

Povećanje bezbednosti podataka je jedan od fokusa novog softvera, a kao opcioni dodatak je integracija antivirus softvera (BitDefender) koji obavlja proveru svih dokumenata koji se prenose na bizhub C250i. Ovaj dodatak se posebno naplaćuje (kao i svaki antivirus softver), ali korisnicima kojima je stalno do maksimalne sigurnosti podataka sigurno to neće biti problem. Prisustvo antivirus softvera je posebno značajno kada se koriste USB diskovi, koji su jedan od najučestalijih „prenosilaca“ virusa. Naravno, novi softver u bizhub C250i podržava sve popularne „cloud“ servise pa fajlovima može baratati i na ovaj način, ali će i tada antivirus (ako je prisutan na uređaju) obavljati svoj posao proveravajući sve dokumente koji prolaze kroz MFP.

Novi softver i mogućnosti zahtevaju i snažniji hardver koji sve to pokreće. Tako bizhub C250i ima quadcore procesor koji je višestruko brži od onih korišćenih u prethodnoj generaciji, sa 8 GB memorije u standardnoj konfiguraciji i sa 256 GB SSD diskom koji takođe u velikoj meri utiče na veće performanse celog uređaja. Pored boljeg softvera i veće brzini rada, ovaj novi hardver omogućava i veću upotrebu Konica Minolta Market-a za aplikacije. Ove aplikacije omogućavaju dodatno proširenje mogućnosti MFP-a uređaja, čime se može još povećati efikasnost i produktivnost.

Kada je reč o efikasnosti, bizhub C250i poseduje i druga tehnička unapređenja koja je povećavaju, a koja nisu samo softverske prirode. Na primer, sistem za uvlačenje papira je unapređen kako bi bio tiši i brži. Kasete za papir su takođe pretrpele promene kako bi bilo podržano još više formata, pa na primer bizhub C250i može koristiti koverte i slične stvari u prvoj (od dve velike kasete od 500 listova, plus bypass kasete kapaciteta 150 listova). Sistemi „finiširanja“ dokumenata su takođe efikasniji, pa je na raspolaganju sve, u zavisnosti od opcija koja korisnik izabere pri kupovini. Ofset sortiranje papira i baner mod štampe su deo osnovnog paketa, dok se dodaci za automatsko heftanje na jednom ili dva mesta, presavijanja papira, besplatne opcije u vidu buklet moda i tako dalje, dokupljuju kao dodatne oprema.

Bizhub C250i će umesto korisnika automatski obavljati i sve potrebe “update” funkcije softvera, ali će i pratiti upotrebu uređaja, kako bi administratoru na vreme predočio kada je vreme za servis, dopunu papira, zamenu tonera i slično. Konica Minolta je kod „i“ serije najviše radila upravo na povećanju stepena automatizacije, kao i poboljšanju korisničkog interfejsa koji će korisnicima omogućiti da svoj posao sa MFP-om obave u najkraćem mogućem roku, pa se i tu primećuje najveća razlika u odnosu na modele prethodne generacije MFP uređaja.

