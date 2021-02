Korisnici Outlook email-a uskoro dobijaju novu funkciju

Ako koristite Microsoft Outlook za rukovanje dnevnom dozom email-ova, na putu je nova funkcija koja obećava da će odgovaranje biti mnogo brže.

Microsoft je otkrio buduću novu funkciju svog izuzetno popularnog Outlook emaila

Microsoft je otkrio da sprema novu nadogradnju softvera pod nazivom “React to an email message.” Iako je još uvek u fazi izrade, kada stigne do korisnika sledećeg meseca, omogućiće da umesto pisanja dugog odgovora na mail, pošalju jednostavnu i kratku reakciju. Microsoft već nudi mogućnost brzog slanja emaila, ali ova nadolazeća nadogradnja čini stvari mnogo interaktivnijim – korisnici mogu da dodaju i druge ikone poput ljubavi ili smeha.

Veoma je slično onome što već nude mnoge aplikacije za razmenu tekstualnih poruka na vašem pametnom telefonu i platformama društvenih. Ova nadogradnja bi trebalo da pruži Outlook-u prednost nad rivalima poput Gmail-a koji trenutno ne nude ništa slično. Još uvek nema vesti o tome tačno kada će ova nadogradnja stići do korisnika, a Microsoft samo otkriva da očekuje lansiranje u martu 2021. godine. Vesti o ovoj ispravci dolaze nakon što su neki korisnici programa Outlook nedavno otkrili manje uzbudljivu poruku koja stiže kada koriste ovaj popularni softver.

Čini se da lojalni korisnici usluge koji su prešli sa Hotmaila na Outlook još 2013. godine odjednom otkrivaju da im je poštansko sanduče premašilo ograničenje od 15 GB. Brojni obožavatelji Outlook-a objavili su poruke na društvenim mrežama rekavši da im se iznenada govori da treba da prebace Microsoftovu premijum uslugu Office 365 ako žele da čuvaju poruke, uprkos tome što je njihovo skladište već premašilo to ograničenje. Neki korisnici sada ne mogu da šalju ili primaju nove poruke dok ne izbrišu starije emailove ili ne plate premijum verziju.

Izvor: Express

