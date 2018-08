Kriptovaluta petro postaje druga službena državna valuta u Venecueli

Predsednik Venecuele, Nicolas Maduro, najavio je da će nacionalna kriptovaluta koja ima potporu u naftnim rezervama, Petro, ​​biti korišćena kao regularna valuta u zemlji, izvestio je 14. avgusta ABC International. Nicolas Maduro je navodno najavio na televiziji da će državna naftna kompanija PDVSA koristiti Petro kao zvaničnu računovodstvenu jedinicu. Pored toga, vlada će uvesti novi platni sistem i sistem cena za robe i usluge koji su vezani za Petro.

ABC citira Madura: „Od sledećeg ponedeljka, Venecuela će imati još jednu računovodstvenu jedinicu zasnovanu na ceni, to jest vrednosti Petra. To će biti druga računovodstvena jedinica Republike i počeće sa radom kao obavezna računovodstvena jedinica naše naftne industrije PDVSA.” Prema Maduru, primena novog platnog sistema i sistema cena zasnovanih na Petru „imati značajan učinak u poboljšanju prihoda radnika“ i pomoći će „da se ponovo pojavi maksimalna maloprodajna cena.“

Počevši od 20. avgusta, Venecuela će imati dve vladine valute, Petro i suvereni Bolivar, a drugi će biti indeksiran prema prvom. Suvereni Bolivar će od trenutne nacionalne valute, bolivar fuerte, odbiti pet nula u eventualnom monetarnom preokretu. Centralna banka (BCV) će navodno „početi sa objavljivanjem zvaničnih podataka o vrednosti suverenog bolivara prema Petru i vrednosti Petra prema međunarodnim valutama“. Maduro je takođe rekao da su BCV i privatne banke u zemlji već dobile nove novčanice.

Venecuelanska vlada pokrenula je pretprodaju Petra u februaru, i tada je ponudila 82,4 miliona prvih nacionalnih tokena na svetu koji su podržani naftom. Zemlja je uvela valutu u pokušaju da privuče strane investitore i izbegne SAD i EU sankcije, kao i da prevaziđe katastrofalne hiperinflacije koje su procenjene da će dostići 1.000.000% u 2018. godini. Prema inicijalnim zamislima, kriptovaluta se u potpunosti pridržava venecuelanskog zakonodavstva, iako je opozicija u Narodnoj skupštini javno tvrdila da je izdavanje Petra ilegalno.

Iako u nekim delovima dokumenta nedostaju suptilni detalji, a drugi nisu podržani dovoljnim argumentima, postoje neki jasni slučajevi ekonomske upotrebe. Plaćanje poreza i drugih obaveza prema državnim organima biće najmanje 10% jeftinije sa Petrom, što je planirano da se u budućnosti proširi na druga platna tržišta.

Anchoring of the new venezuelan currency to Petro from next monday:

-Salaries and prices systems will be anchored to $PTR. Is not clear how yet.

-Venezuela’s Central Bank will publish a ‘real time’ value of the pair bolivar/Petro.

-Both currencies will work as accounting measure pic.twitter.com/NBv4ib4FyE

— Javier Bastardo (@criptobastardo) August 14, 2018