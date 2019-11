Kriptovalute i kriminal: Raj za sticanje nezakonitih dobiti

Kriptovalute kao što su Bitkoin, Ethereum, te Monero, sve su češće valute koje biraju trgovci narkoticima, te oni koji se bave drugim vrstama kriminala. Kako je popularnost digitalnih valuta rasla, tako su kriminalci dobijali sve više prostora da svoje nezakonite aktivnosti sakriju iza privatnosti i anonimnosti na kojoj se zasniva blockchain tehnologija.

Globalni gubici kada je reč o kriminalu vezanom za kriptovalute su tokom 2019. porasli za preko 150% u odnosu na one zabeležene 2018. godine. Na to ukazuje i izveštaj koji se bavi forenzikom blockchain-a, agencije CipherTrace, koji nudi i podatak da je tokom 2019. godine šteta uzrokovana kriminalnim aktivnostima na polju kriptovaluta iznosila 4,4 milijarde dolara. Takvi rezultati ukazuju na to da se napadači prilagođavaju, te ciljaju veći plen, što podrazumeva i velike i dobro planirane napade od kojih se nije lako odbraniti.

Za gubitke od početka 2019. godine najzaslužnija su dva slučaja – Ponzi šema koja se sprovodila na kripto menjačnici PlusToken i koja je žrtve “koštala” čak 2,9 milijardi dolara, te slučaj menjačnice QuadrigaCX, čiji je osnivač početkom godine preminuo i u sa sobom odneo kripto ključeve za digitalni trezor, a tom prilikom je nestalo kriptovaluta u protivvrednosti od oko 195 miliona dolara.

Izvor: Reuters

Podelite s prijateljima

Tweet