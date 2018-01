Kriptovalute stigle i u pop muziku

Za one koji bi da osnuju pop bend u Japanu, gde se džinovski petlovi i virtuelne zvezde podrazumevaju kada su takve akcije u pitanju, moraju da pronađu nešto novo, a što bi skrenulo pažnju potencijalnih obožavalaca, te privuklo publiku. To novo podrazumeva nešto što je u trendu, a kada je 2018. u pitanju to su svakako kriptovalute.

Upravo na toj ideji je nastala J-pop grupa Kasotsuka Shojo (Virtual Currency Girls), u kojoj svaka od pevačica predstavlja jednu digitalnu valutu. Tako će japanski adolescenti moći da obožavaju bitkoin ili ethereum, a isto kao što su tinejdžeri davnašnjice birali između Beyonce, Kelly ili Michelle iz grupe Destiny’s Child. Kripto-grupa je svoj prvi koncert održala 12. januara, a karte su se, naravno, plaćale digitalnim valutama. Njihov prvi singl – The Moon and Virtual Currencies and Me – informiše slušaoce o online bezbednosti, te ih upozorava na prevare koje mogu da ih snađu u internet vodama.

Kasotsuka Shojo, na kraju peva o kriptovalutama kao o sredstvu uz pomoć kojeg bi trebalo da se izgradi vrli novi svet, što je donekle i razumljivo, budući da je Japan jedno od najvećih bitkoin tržišta, tako da ova grupa može da očekuje vojske obožavalaca. Sudbina grupe je svakako pod znakom pitanja, jer ako regularne pop grupe ne traju dugo, svakako ne možemo mnogo da očekujemo od one koja je svoju sudbinu vezala za uspon i pad bitkoina, te trenutnu kripto-pomamu koja vlada u svetu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet