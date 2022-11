Kris Rok će biti domaćin prvog strima uživo na Netflix-u

Komičar Kris Rok biće domaćin prve Netflix-ove emisije koja se prenosi uživo, pošto kompanija počinje da eksperimentiše sa prikazivanjem događaja uživo. Stand-up specijal će biti dostupan širom sveta početkom 2023.

Netflix proširuje svoj izbor sadržaja

Tačan datum i lokacija Rokovog novog specijala nisu otkriveni. Netflix je i ranije imao specijalne emisije koje su snimane, ali nisu strimovane uživo. Kompanija se nedavno “zagrejala” za prikazivanje sporta uživo. Konkurenti poput Amazon Prime Video, Apple TV+ i Disney+ već su uložili u sportska prava sa velikim novcem. Budući programi koji se emituju uživo takođe mogu uključivati rijaliti TV ili popularne emisije u kojima gledaoci mogu da glasaju za takmičare.

U Velikoj Britaniji, prema televizijskim ocenama preko noći, 7,9 miliona ljudi je gledalo I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! u kojoj gledaoci glasaju za slavne takmičare koji učestvuju u jezivim suđenjima. Netflix se upravo pridružio zvaničnom sistemu TV rejtinga, pa znamo da je oko 1,1 milion korisnika gledalo novu seriju The Crown na TV prijemnicima u Velikoj Britaniji tokom prvog dana objavljivanja.

Izvor: BBC

Podelite s prijateljima

Tweet