Kupci Samsung televizora dobijaju na poklon HBO GO

U prva četiri meseca 2020. godine gledanost televizije u Srbiji porasla je za čak 40 odsto. Veliki rast zabeležen je i na svetskom nivou. Međutim, kao pravi hit među televizijskim gledaocima pokazali su se striming servisi, a jedna od najpopularnijih platformi za strimovanje, koja ima prevod za sve serije i filmove, je HBO GO.

Do 12 meseci HBO GO servisa

Kako bi svojim korisnicima omogućila da uživaju u omiljenom sadržaju kada god žele, kompanija Samsung je spremila posebnu pogodnost. Počevši od 1. maja, pa sve do 30. juna, kupci Samsung QLED televizora iz 2019. ili 2020. godine dobijaju priliku da uz HBO GO uživaju u najboljim serijama i filmovima do 12 meseci na poklon.

Uz televizor koji odaberu i vrhunsku Samsung QLED tehnologiju koja boje, tonove i pokrete na ekranu prikazuje na verodostojan način, korisnici će moći da uživaju u poznatim HBO serijama poput Zapadnog sveta, Pravog detektiva ili Igre prestola. Visoka rezolucija QLED modela i širok izbor dimenzija u skladu sa potrebama korisnika, čine gledanje svih vrsta sadržaja pravim uživanjem.

U zavisnosti od toga koji model televizora odaberu, korisnici dobijaju vaučer za HBO GO uslugu u trajanju od šest, devet ili 12 meseci. Kako bi kupac iskoristio vaučer, potrebno je da registruje svoju kupovinu u roku od 14 dana od datuma izdavanja računa. Nakon aktivacije vaučera, korisniku preostaje da uživa u izboru više od 300 serija i 850 filmova dostupnih na HBO GO servisu.

Za više informacija posetite zvaničnu stranicu promocije.

