Lansiran SpaceX Falcon 9

Stanovnici Los Angeles-a su sinoć imali priliku da vide nesvakidašnji prizor na nebu koji je izgledao kao sekvenca iz nekog sci-fi filma. Krajnje neobičan trag na nebu je, zapravo, ostavilo SpaceX lansiranje rakete Falcon 9, čime je kompanija započela svoju osamnaestu i poslednju misiju za ovu godinu, lansirajući 10 satelita u orbitu za dugogodišnjeg saradnika Iridium.

Za ovaj let su koristili još jednu od svojih već korišćenih, raketa Falcon 9, koja je lansirana iz vazduhoplovne baze Vandenberg u Santa Barbari u Kaliforniji, u blizini Holivuda, te je dosta poznatih ličnosti uhvatilo momenat i podelilo na društvenim mrežama, u nadi da će im neko objasniti fenomen na nebu. Čak se i sam Elon Musk našalio na svom twitter profilu rekavši za lansiranje da je “Nuklearni vanzemaljski NLO iz Severne Koreje”.

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5 — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2017

Međutim, ovaj put, raketa neće sleteti, jer je kako se čini uklonjen deo koji služi za spuštanje, a raketa će pasti na Zemlju nakon što je lansiranje završeno. Moguće je da SpaceX ne želi da sačuva ovu raketu, jer je to starija verzija Falcona 9, poznata kao Block 3, a prvi put je letela tokom druge misije za Iridium u junu ove godine. Međutim, kompanija se nada da će uskoro preći na konačnu, nadograđenu verziju pod nazivom Block 5, a CEO Elon Musk izjavio je da će Block 5 poboljšati performanse Falcon 9 u budućnosti.

Ovo je četvrti let SpaceX za Iridium, a kompanija ima ugovor za lansiranje ukupno 75 satelita kao deo nove konstelacije Iridium NEXT, koja će pružati usluge komunikacije preko kopna i mora u regijama širom sveta. SpaceX je do sada poslao 30 satelita Iridium NEXT, a kada se ovi sateliti rasporede, u niskoj Zemljinoj orbiti će biti ukupno 40.

Elon Musk je na svom twitter nalogu najavio sledeće lansiranje za mesec dana, s tim što će ovaj put to biti Falcon Heavy o kom smo već pisali početkom meseca. On je sa javnošću podelio fotografije rakete Falcon Heavy koja se trenutno nalazi u hangaru na Floridi, unutar Kennedy Space Centera na Cape Canaveralu. Prema slikama vidljivo je da je raketa sastavljena skoro do kraja. Sada sledi probno pokretanje motora (svih 27 komada tipa Merlin 1D), smeštenih na tri velike mlaznice.

Falcon Heavy at the Cape pic.twitter.com/hizfDVsU7X — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2017

Falcon Heavy, jednom kada bude kompletiran, biće visok 70 metara, a u orbitu će moći da ponese i preko 60 tona tereta. Prvo lansiranje ovog tipa rakete (s Roadster-om u prtljažniku i misijom usmerenom prema Marsu) trebalo bi da se dogodi već koliko u januaru.

Izvor: The Verge

