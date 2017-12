Prvi Falcon Heavy SpaceX će nositi Tesla Roadster na Mars

Tek što se stišala bura oko najavljenih Teslinih novih vozila neviđenih performansi i niske cene, kamiona Semi i novog Roadstera, Musk je na Twitteru najavio novi projekat svoje druge kompanije, SpaceX. Prema njegovim rečima, kompanija namerava da po prvi put lansira raketu Falcon Heavy i pošalje je u orbitu Marsa sledećeg meseca sa istog mesta sa kog je Apolo 11 poleteo.

Međutim, objava koja je digla prašinu oko ovog događaja je ona u kojoj se opisuje kakav će teret najveća komercijalna raketa na svetu sa sobom poneti u svemir. Musk kaže da će u Falcon Heavy (moćnijem bratu Falcona 9) biti ukrcan, ni manje ni više nego, Teslin Roadster prve generacije (iz 2011.), i to njegov lični primerak, a u njemu će, naravno, svirati pesma Space Oddity Davida Bowie-a. Odredište rakete će biti orbita Marsa, a poslovni magnat očekuje da će njegov Roadster ostati u svemiru milijardu godina, osim ako Falcon Heavy i ovaj neobičan teret ne budu ekspodirali zajedno na putu do Crvene planete. Pojasnio je dodatno i da će Roadster biti crvene boje jer se ipak ide prema Crvenoj planeti.

Falcon Heavy to launch next month from Apollo 11 pad at the Cape. Will have double thrust of next largest rocket. Guaranteed to be exciting, one way or another. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2017

Iako bi bilo spektakularno videti SpaceX-ov raketni trajekt sa Teslom do Marsa sledećeg meseca, možda bi bilo najbolje da ne očekujemo previše. Kompanija je više puta odlagala probni let, prvobitno je bilo u planu letnje lansiranje, ali je konačno pomereno za novembar (a zatim ponovo za decembar). Poslednji dan novembra, SpaceX je najavio da je morao da pomeri lansiranje još jednom do sledeće godine.

Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2017

Predstavnici kompanije ranije su govorili o tome koliko je teško izgraditi takvu veliku raketu koja koristi tri Falcon 9 jezgra. Musk je na konferenciji za novinare izjavio ranije ove godine da Heavy možda i ne uspe da dođe do orbite kada prvi put napusti atmosferu, tako da se sigurno već pomirio sa mogućnošću da njegov Roadster eksplodira u milion komada.

