Logitech periferije: Za udoban i zdrav digitalni život

Koliko zapravo prilagođavamo tehnologiju sebi, umesto da sebe prilagođavamo tehnološkim rešenjima? Novi uređaji kompanije Logitech na svoj način teraju korisnike da sebi postave upravo ovo pitanje, pre svega zbog toga što su – tako udobni za svakodnevno korišćenje!

Periferije imaju tu sudbinu da često budu prenebregnute – mnogi će posegnuti za najpristupačnijim rešenjima po pitanju tastature i miša, gubeći iz vida činjenicu da upravo tim putem vršimo interakciju s računarima. Stoga je veoma mudro uložiti nešto više u ono što zapravo koristimo po ceo dan, bilo s aspekta kvaliteta, upotrebljivosti ili – udobnosti. Logitech upravo tu ima sjajne adute.

Najudobnija tastatura

Logitech se hvali da njegova Ergo K860 tastatura donosi 54% bolju podršku za dlanove, a možemo da potvrdimo da smo razliku i te kako osetili u praksi. Naime, prisutno je postolje za dlanove koje se ne može ukloniti (premda izgleda odvojivo) i čiji se nagib može dodatno povećati za 4 ili 7 stepeni. Naslon za dlanove je izrađen od dvoslojne pene, dovoljno je mekan na dodir, a opet dovoljno čvrst da pruži potporu zglobovima i dlanovima. Na taj način se obezbeđuje neverovatna udobnost u korišćenju.

To nije sve. Logitech K860 je ergonomski razdeljena i zakrivljena tastatura sa velikim grebenom u sredini, tako da je i sa te strane potpomognuta lakoća upotrebe. Štaviše, ova tastatura će vas prosto naučiti da pravilno kucate, jer je prelazak jedne ili druge šake na tastere predviđene za kucanje suprotnom rukom praktično neizvodljiv. Sami tasteri su scissor tipa i predstavljaju idealan izbor za sve koji žele ergonomsku tastaturu, ali uz zadržavanje plitkih tastera kao na laptopu.

Prisutne su brojne dodatne opcije i bonus komande na tasterima, te prečice kojima lako pozivate ono što vam je potrebno, bez obzira da li je reč o multimediji ili vrlo korisnim funkcijama. Sami tasteri imaju i udubljenja za jagodice prstiju. S te strane – čista desetka!

Najzad, upotrebna vrednost tastature je veoma visoka i sa tačke povezivanja. Podržava WiFi 2.4 GHz bežičnu vezu sa Unifying prijemnikom, kao i Bluetooth konekciju, te je u stanju da drži vezu sa do tri uređaja istovremeno, uz prebacivanje jednim klikom, što ume da bude izuzetno korisno u brojnim situacijama. Dve AAA baterije donose i do dve godine rada. Zakrivljenost i uzdignuće na centralnom grebenu obezbeđuju odličan nivo komfora, uz smanjivanje pritiska na zglobove i šake. Nema pozadinsko osvetljenje, što za nas nije nikakav naročit nedostatak, ali pretpostavljamo da bi mnogi korisnici voleli i taj detalj. Najzad, sam kvalitet izrade je veoma dobar. Logitech K860 impresionira i dobija naše tople preporuke.

Masivni miševi s preciznom kuglicom

Tri robusna miša donose drugačije iskustvo nego što smo navikli. Umesto na brzini i reakciji senzora, apsolutni fokus je na ergonomskim faktorima i upotrebi, s naglaskom na udobnosti i komforu. Reč je o Logitech M575 Ergo, MX Ergo i MX Vertical miševima. Svi dele neke osobine, ali je najvažnija zajednička stavka visok stepen ergonomske prilagodljivosti, te činjenica da su prilagođeni opuštenijoj upotrebi. U tom režimu upotrebe donose zaista puno.

Ergo miševima je zajedničko prisustvo trackball-a, odnosno kuglice koja donosi vanserijsku preciznost i mogućnost upotrebe u aplikacijama gde je analogni alat od presudnog značaja. To će posebno znati da cene razne grupe profesionalnih korisnika. Ovi miševi su prilično masivni, te dimenzije nalažu lakše pokrete, uz veoma dobar oslonac za dlanove po celoj površini miša.

MX Ergo je po svemu superiorniji od Ergo M575 modela. Njegovi tasteri se mogu podičiti Omron prekidačima koji garantuju 10 miliona klikova, raspolaže metalnom pločom koja mu omogućava promenu nagiba za čitavih 20 stepeni, njegov skrol je bolji, pokreće ga integrisana baterija, ne AA varijanta, a čak je i kuglica sjajnija.

Ipak, ne možemo se oteti utisku da je Ergo M575 zapravo najbolja kupovina za bilo koga ko želi da se upusti u svet trackball miševa, odnosno otkrivanje nove dimenzije upotrebe ovog tipa. Donosi praktično bar 95% iskustva dvostruko skupljeg miša, veliki je i odlično prilagođen krupnijim šakama, podržava WiFi i Bluetooth konekcije… Nema podešavanja nagiba ili pozadinskog osvetljejna, ali zar je to pa naročito bitno? Masivni oslonac za šaku je tu, praktična upotreba je defakto na visokom nivou i baš ovaj miš uspeva da nađe svoje mesto blizu našeg srca, iako je reč o najpristupačnijem uređaju na testu. Ili možda upravo zbog toga predstavlja veoma racionalnu kupovinu i pametan izbor?

Vertikala za šaku u prirodnom položaju

Najzad, MX Vertical je veoma posebna sprava. Zahteva određeni period punog navikavanja, ali upozoravamo da možda nikada više nećete moći da se vratite na staro. Kao što mu ime kaže, on donosi sasvim drugačiji sistem držanja miša – pod uglom od 57 stepeni, što je praktično prirodan položaj vaše ruke kada bi držala objekat te veličine. I ovaj miš je prilično masivan, a prilagođavanje podrazumeva nešto drugačiji vid mišićne memorije koju ćete razvijati, jer ćete pod zaista drugačijim uglom pomerati laktove, rame, šaku… Logitech obećava da sveukupno ovaj miš donosi 10% manje naprezanja mišića ruke i definitivno možemo reći da se to u praksi zaista oseća.

Prisutno je i mnoštvo opcija koje podižu upotrebnu vrednost miša, uz standardno visok nivo kvaliteta izrade, tipičan za Logitech proizvode premium kategorije. Easy Switch opcija će, slično kao kod K860 tastature, omogući simultanu konekciju sa do tri uređaja i prebacivanje između njih jednim klikom ili još brže – uz Logitech Flow opciju i pomeranje kursora. Baterija je integrisana i traje do 4 meseca sa jednim punjenjem, a podržano je i brzo punjenje prazne baterije, gde samo minut punjenja obezbeđuje do tri sata korišćenja. Ipak, imajući u vidu dugo trajanje baterije, pitanje je da li će vam ovo baš toliko značiti, ali je svakako pohvalno da je proizvođač mislio i na tako specifičnu situaciju i omogućio korisnicima da maksimalno elegantno preduprede eventualne probleme.

Optički senzor od 4.000 DPI funkcioniše odlično i radi na velikom broju podloga. S dometom od 10 metara nećete imati problema sa konekcijom, a isto važi i za prethodno spomenute miševe Ergo familije. Ipak, van svih tehničkih parametara, najbitnija stvar kod MX Vertical miša je prosta činjenica da miš držite na drugačiji način. Nakon određenog privikavanja shvatićete da ovo jeste prirodniji način držanja za svakodnevnu, nezahtevnu razbibrigu. Nažalost, ukoliko želite da delite headshot-ove u CounterStrike-u ili mikrujete svojim StarCraft armijama kao Byun ili Serral, shvatićete da ovo ipak nije najpogodniji oblik, jer je preciznost u brzim pokretima manja. No, za sve ostalo MX Vertical predstavlja ne samo veliko iznenađenje i osveženje već istinski pomak u načinu na koji doživljavamo i koristimo kompjuterski miš. U tom pogledu prosto nema konkurenciju.

Ukupan utisak nakon upotrebe svih ovih periferija je – sjajan! One zaista podižu kvalitet korišćenja na novi nivo, uz naglasak na udobnosti i komforu. Nećete leteti mišem brzo poput okorelog gejmera, ali to i nije cilj. Razlika se oseti, i verovatno je taj osećaj i najvažniji. Ukoliko se rukovodite komforom kao faktorom, definitivno uzmite u obzir neki od ovih uređaja jer pružaju zaista mnogo, i to na duže staze.

gigatron.rs

Logitech Ergo K860 (uskoro) u prodaji Tastatura početkom marta stiže u naše prodavnice, tako da bi svi zainteresovani upravo u momentu čitanja ovog teksta mogli da je poruče, budući da su porudžbine otvorene 5. marta. Datum početka prodaje bi trebao biti 10. mart, a prema informacijama koje imamo, cena tastature iznosi 15,999 dinara. Svakako je reč o izuzetnom uređaju sjajnih ergonomskih karakteristika koji je po tom faktoru bez premca i nema pravu konkurenciju, pa svi koji traže uređaj ovog tipa, tako deficitaran na domaćem tržištu, imaju razloga za zadovoljstvo.

