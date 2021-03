BOX paketi – neodoljiva ponuda za celu porodicu

Internet je, uz vodu i struju, postao neophodan servis u savremenom domu, bez koga su posao, zabava i pristup informacijama danas nemogući. Tokom pandemije korona virusa koja je uslovila prebacivanje većine aktivnosti na onlajn, upravo je pouzdan internet omogućio da sada gotovo sve te aktivnosti, makar u izmenjenom obliku, i dalje nesmetano obavljamo.

BOX paketi

Pored stabilnog i brzog interneta, pouzdana telefonija i televizija, čine neophodan paket usluga koje je mts objedinio u BOX i dodatno ih unapredio uvođenjem optike.

Optička mreža obezbeđuje brz i stabilan internet bez smetnji, bolji kvalitet video sadržaja, brži upload i download, kao i nesmetano korišćenje više uređaja istovremeno. Korisnici BOX paketa mogu gledati više od 200 kanala, od čega gotovo 100 u HD formatu, surfovati internetom brzinama do 1000 Mbs i koristiti 100 GB mesečno za pet mobilnih brojeva. Sve to dostupno je uz mesečnu pretplatu od po samo 1 dinar za prvih 12 meseci korišćenja usluge! Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu do kraja marta i pridružite se mts optičkoj porodici.

Više o optičkom internetu i njegovim karakteristikama možete čitati na stranicama našeg sajta.

