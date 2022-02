Logitech Signature M650: Konture za svačiju ruku

Jedna od sjajnih karakteristika univerzalno prepoznatljivog proizvođača kao što je Logitech jeste to što se veoma trudi da ponudi nešto za svakoga. Miš M650 stiže u više veličina, ali i u varijantama za desnoruke i levoruke korisnike, što znači da će svakako postojati velika potencijalna niša zainteresovana za ove periferne uređaje. Međutim, to je tek jedna od dobrih osobina ove interesantne serije miševa.

„Miš koji odgovara svakoj ruci”, s ponosom ističe kompanija Logitech za svoju M650 seriju miševa. Možete ih pronaći u raznim veličinama, koje su označene sufiksima M i L, u dopadljivim bojama (grafitnosiva, bela i roze), kao i u varijantama za levoruke i desnoruke korisnike. Značajno je istaći na samom startu da se varijanta za levoruke ne bazira samo na promeni mesta bočnih tastera miša već su veoma jasno izvedene konture koje prate oblik šake, tako da levoruki korisnici dobijaju istinski specijalno oblikovanu i prilagođenu verziju ovog miša.

Logi Bolt za svaku priliku

S obzirom na to da je ovo prvi put da se susrećemo s novim protokolom povezivanja, red je da kažemo reč-dve o njemu. Logi Bolt je u suštini nova varijanta bežične konekcije koja se oslanja na Bluetooth 5.0 Core specifikacije. Radi se o potpuno enkriptovanoj i sigurnoj konekciji s nižom latencijom, koju je Logitech razvio u cilju da korisnicima ponudi brži i bezbedniji način povezivanja, koji naročito dolazi do izražaja u situacijama izrazitih zagušenja, odnosno u slučajevima kada ogroman broj elektronskih uređaja na relativno maloj površini dovodi do svojevrsnih zagušenja, zastajkivanja, preskakanja i drugih problema u radu vaše periferije.

Kako se koristi? Na vrlo specifičan način, budući da za razliku od standardnog Bluetooth-a, za čije korišćenje nije potreban adapter, ovaj vid konekcije koristi nano bežični risiver. Umesto narandžaste kružne oznake, koja je prisutna kod Wi-Fi risivera, Logi Bolt na sebi ima zeleno-žuti kvadrat. Pored Logi Bolt konekcije, M650 podržava i standardnu Bluetooth konekciju, tako da ga možete povezati i bez korišćenja ovog risivera (koji na vrlo zgodan način ima svoje izrezano mesto u unutrašnjosti miša, tik uz bateriju). Najzad, zahvaljujući ovome je moguće M650 povezati na više uređaja, pa ćete, primera radi, Logi Bolt risiverom povezati s glavnim računarom ili laptopom, dok ćete ga s drugim uređajima (tablet, telefon, drugi laptop…) povezati običnom Bluetooth konekcijom i tako moći da kontrolišete više uređaja jednom periferijom.

Čarobna tišina

Apsolutno najupečatljiviji utisak koji ćete imati već nakon nekoliko sekundi korišćenja ovog miša jeste gotovo apsolutna tišina. Klikovi na glavne tastere, skrolovanje, sve je izuzetno tiho. Nećemo reći apsolutno nečujno, ali izuzetno prigušeno, što je vrednost samo po sebi, budući da nećete uznemiravati kolege – ili što je još bitnije u eri rada od kuće, svoje ukućane – besomučnim kliktanjem koje odzvanja. Ovo je izraženo na glavnim tasterima, dok su bočni tasteri tek nešto glasniji od njih.

Posebno iznenađenje predstavlja pametni točkić ili, kako ga Logitech naziva – SmartWheel, a koliko su ponosni na njega govori činjenica da su logotip utisnuli na bok skrol točkića, tako da povremeno iskoči dok ga skrolujete. Naoko je reč o najobičnijem skrolu koji funkcioniše na standardan način. Međutim, ukoliko ga „poterate” malo energičnije, ući će u infinite scrolling režim, odnosno skrolovaće ogroman broj linija dok se ne zaustavi (posle nekoliko sekundi) ili ga vi zaustavite. Reč je o karakteristici koja je prosto sjajna za svaki produktivan rad i „kopanje” po tabelama ili dugim Word dokumentima, koju smo viđali samo na dosta skupljim miševima, a posebno je zanimljivo da je ovde integrisana skoro neprimetno.

Utisci tokom korišćenja su odlični. Kao što smo napomenuli, miš je dostupan u nekoliko veličina, pa ćete lako naći varijantu koja odgovara vašim dimenzijama šake. Konturne linije veoma dobro prate linije prstiju i dlanova, a na bokovima imamo površine koje su istovremeno i gumirane i naborane, tako da su prijatne na dodir, a istovremeno omogućavaju relativno čvrsto držanje miša, čak i ukoliko vam se desi da bude poprskan nekom tekućinom. Sve u svemu, komfor prilikom korišćenja je na visokom nivou. Senzor nudi maksimalnu osetljivost od 2000 DPI, koja se može precizno podešavati u koracima od 400 do 2000 DPI iz odgovarajućeg softvera. Domet je deklarisan na deset metara, i bez ikakvih problema postiže toliko.

Korišćenje Logitech Options+ softvera nije obavezno, ali je preporučljivo da se upotrebi ukoliko se žele neka preciznija podešavanja. Moguće je promeniti funkcije tastera, ali i podesiti neku specijalnu funkciju u zavisnosti od korišćenog softvera, što je uvek veoma korisna mogućnost. Tako možete nekom tasteru dodeliti drugačiju funkciju za Chrome, Word, Excel, Edge, a pritom zadržati standardnu funkcionalnost u ostalim aplikacijama. Nažalost, nema podrške za profile, odnosno nezavisno smeštanje podešavanja u memoriju miša.

Miš koristi jednu AA bateriju – nema punjive baterije, niti eventualnog dopunjavanja u klasičnom smislu. Međutim, možete biti mirni, budući da će jedna baterija trajati oko 20 meseci korišćenja, po zvaničnim deklaracijama. S njom masa miša iznosi oko 111 grama. Zvanično su podržani svi iole korišćeni operativni sistemi – Windows od verzije 7 naovamo, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS, Android…

Logitech je sa M650 miševima ponudio upotrebljivog, korisnog i solidno zaokruženog miša za svakodnevnu upotrebu, gde je naglasak na komforu i uparivanju s više uređaja, kako bi funkcionalnost bila maksimalna. Naravno, postoje i napredniji miševi sa ultraosetljivim senzorima, ali to prosto ovde nije poenta – naglasak je na modernom i jednostavnom mišu. Moramo reći da je našem uhu veoma prijala promena i prelazak na „tihu” upotrebu, ali možda je još važnija fleksibilnost u pogledu dimenzija i nuđenja specijalne verzije za levoruke korisnike, kojima je izbor kompjuterskih periferija objektivno dosta smanjen. Masa i oblik miša su takvi da će biti veoma pogodan za upotrebu najvećem broju ljudi, a uz to ispunjava moderne zahteve bežične periferije i svih pogodnosti koje nude modeli bez kabla, tako da očekujemo da M650 bude veoma prijemčiv širokom krugu kupaca. Uz sve to, miševi veoma udobno leže u ruci i dostupni su u nekoliko atraktivnih izdanja. Šta još poželeti?

