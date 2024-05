Lorelei and the Laser Eyes stiže 16. maja

Nadrealistična slagalica Lorelei and the Laser Eyes stiže na Nintendo Switch i PC 16. maja, kako je otkriveno na Nintendo Indie World Showcase događaju. Ovo je velika stvar, jer igru razvija Simogo, kompanija koja stoji iza fantastične avanture Sayonara Wild Hearts, koja je bila jedan od naših omiljenih naslova u 2019. godini. Objavljuje je i Annapurna Interactive, koja je pomogla upravljanju igrama kao što je Stray, Open Roads i Cocoon do digitalnih polica prodavnica.

Igra već dugo u razvoju

Lorelei and the Laser Eyes je igra nastala pre nekoliko godina i izgleda da je to zastrašujuća verzija igre Sayonara Wild Hearts. Naslov igre je prilično doslovan, jer igrate kao neko po imenu Lorelei koji ima, čekajte, laserske oči. Smešten je unutar misterioznog dvorca, sa uglavnom crno-belom paletom boja. Izgleda pozitivno natopljen vibracijama.

Postoje razne vrste zagonetki koje treba rešiti dok istražujete ovu vilu, pa očekujte da će se igra promeniti za novčić, baš kao Sayonara Wild Hearts. Uprkos potpuno novom trejleru, veći deo naslova je još uvek natopljen misterijom, što je verovatno nameran potez programera i izdavača. Znamo da je nelinearan, tako da možete da istražujete i rešavate zagonetke sopstvenim tempom.

Ovo je Simogova deveta igra. Pored Sayonara Wild Hearts, švedska kompanija je napravila Year Walk, The Sailor’s Dream i Device 6. Sve ove igre su se poigravale nadrealnim slikama i jedinstvenom mehanikom igranja, a Lorelei i Laser Eyes definitivno slede njihov primer. Još uvek nema cene, ali željni igrači već mogu da je stave na listu želja na Steam-u.

