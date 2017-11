Mala kućna bezbednost

Razvoj modernih tehnologija za obične ljude uvek predstavlja bezbednosni mač sa dve oštrice. Kao korisnici svih IT dostignuća, imamo veće mogućnosti nego ikada, ali s druge strane, nezaštićeniji smo kad je reč o praćenju aktivnosti.

Pojeftinjenje i dostupnost sve moguće informatičke i bezbednosne opreme daje mogućnost da nešto od toga iskoriste i „obični ljudi“ pa mogu i oni nekoga da prate, a ne samo da budu praćeni. Bez obzira na to koliko šaljivo zvuči (ili ne), postoje situacije kada bi bilo korisno da se preko nekog sistema video‑nadzora prati situacija u sobi, stanu, kući, dvorištu i tako dalje. Za ovaj vid nadzora, na raspolaganju su razna rešenja, od najprostijih pa do veoma kompleksnih koja pristojno i koštaju. Ideja ovog teksta jeste da ukažemo na jednostavnija i srednja rešenja koja mogu da se realizuju u kućnoj radinosti, s predznanjem koje je vezano za tek nešto malo više od bazičnog korišćenja PC računara.

Pačwork bezbednost

Početna i najprostija opcija podrazumeva korišćenje nekog hardvera koji već imate, ali u svrhu nadzora. Prvi primer su stari mobilni telefoni ili tableti, a mogu se upotrebiti gotovo svi koji imaju obe kamere. Dakle, nađemo stari telefon i odaberemo mesto na koje ćemo ga postaviti, u zavisnosti od toga šta želimo da nadgledamo. U skladu s „nivoom skrivenosti“ koji želimo, treba postaviti i telefon. Punjač koji je stalno uključen u telefon nikako se ne sme zaboraviti.

Nakon što se telefon povežemo u lokalnu Wi‑Fi mrežu, potrebno je instalirati nešto od softvera koji će omogućiti da vidite sliku s kamere telefona na nekom drugom uređaju. Na PlayStory‑u ima dosta toga pa nije problem da se isprobaju razne aplikacije i nađe ono što nam najviše odgovara. Najprostija varijanta je Skype, koji se na telefon za nadzor može instalirati s novim nalogom i podesiti da se automatski javlja na video‑pozive. Nakon toga samo inicirate Skype poziv i može se videti živa slika. Mane ovako prostog rešenja odnose se na to što nema zapisa u vidu snimka i nije moguće konstantno nadzirati to što nam je potrebno. Istina, nešto od softvera koji se plaća nudi cloud snimanje, ali to je već prelazak na skuplja rešenja. Naravno, umesto telefona može se koristiti i neki tablet, kao i više uređaja ako neku lokaciju treba pratiti iz raznih uglova.

Kamera je bolja

Sledeća varijanta je upotreba bilo koje Web kamere i PC računara. Taj posao mogu da obavljaju i veoma jeftini računari, pa u te svrhe može da posluži i neka stara „kanta“ koja možda negde u ćošku stoji kao rezerva. Operativni sistem takođe može biti bilo koji i nisu neophodne najnovije verzije. Tu je i uvek aktuelna Linux opcija. Ipak, zbog drajvera i softvera, neki Windows je jednostavnije rešenje.

Postoji mogućnost da na novijim verzijama operativnog sistema ti drajveri čak i nisu neophodni, ali u zavisnosti od kamere, može biti koristan softver koji se uz njih dobija i koji možda nudi mogućnost snimanja. Ukoliko to ipak nije slučaj, nema problema, jer postoji mnogo jednostavnog i besplatnog softvera koji može obaviti ovaj posao i ponuditi još više mogućnosti.

Softver zaokružuje

Jedan od dobrih, starih alata ovog tipa jeste YawCam, koji nudi i više od običnog snimanja. Ima čak i detekciju pokreta pa se može podestiti aktiviranje snimanja samo kada se pokaže potreba za tim. Tu je čak i mogućnost serverskog režima pa je moguće emitovati stream koji se može pogledati „na daljinu“ preko nekog drugog uređaja.

Ukoliko se želi lakše manipulisanje i rad s više kamera, uz još neke dodatne mogućnosti, tu je na primer besplatni iSpyCameraSecurity softver. On omogućava istovremeno korišćenje standardnih USB kamera, raznih video‑kartica, IP kamera, mikrofona i sličnih stvari. iSpy može direktno da strimuje živi snimak preko lokalne mreže ili Interneta, a svi video‑fajlovi snimaju se u H264 mp4 formatu koji je zahvalan po pitanju kvaliteta i prostora koji zauzima na hard‑disku.

Za sve akcije praćenja situacije preko Interneta, potrebno je napraviti iSpy nalog, što je korisno za one koji nemaju fiksnu eksternu IP adresu na svom ruteru. Posebno zanimljiva mogućnost ovog programa jeste opcija da se u jednu mrežu za praćenje uvežu Web kamere (ili slično) koje su povezane na neki drugi računar. Na taj način može se uprostiti postavka za nadzor više spratova, jer svaki sprat može imati svoj set kamera povezanih na svoj računar. Dakle, dosta opširno rešenje za sve probleme s kojima se možete sresti.

Osnovne mane ovakvog rešenja odnose se na relativno komplikovaniju postavku celog sistema, teže postavljanje kamera napolju usled problema s vremenskim uslovima, kao i odabir pogodnog mesta za PC, zatim povezivanje kamera na njega, podešavanje softvera i tako dalje. S druge strane, sve to nije ništa strašno i potrebno je uložiti samo malo truda, a zauzvrat možete dobiti sasvim pristojan i vrlo upotrebljiv sistem u „kućnoj radinosti“. Za takav sistem nije neophodna nikakva posebna investicija, čak se lepo mogu reciklirati stare komponente. Uz dodatni trud oko izolacije kamere od kiše i ostalih uslova, mogu će je neku Web kameru iskoristiti i za praćenje situacije u dvorištu ili sličnom spoljnom prostoru.

Ne zaboravite napajanje

Ako želite da ceo sistem bude neprestano aktivan, odnosno da ga „ne pokoleba“ neki nestanak struje, preporučljiva je upotreba nekog UPS‑a. Prethodno pomenuto „mobilno“ rešenje ovde čak ima prednost, jer telefon ima svoju bateriju, a uz SIM karticu može imati i Internet konekciju. Ovde, ako nestanee struja, pada ruter, ali to je problem i dosta skupljih rešenja. Zbog toga je veoma korisno imati instaliran neki virtual desktop softver, na primer TeamViewer, koji će omogućiti da na daljinu nešto dodatno podesite ili aktivirate, ako se ukaže potreba.

Ukoliko želite manji nivo „dovijanja“, postoje rešenja napravljena upravo u tu svrhu. Jedno od zanimljivijih i najlakših za upotrebu jeste „špijunka kamera“, gde su neki modeli čak napravljeni tačno u obliku koji se tradicionalno ugrađuje u ulazna vrata. Modela ima raznih, ali većina omogućava da preko mobilnog telefona pratite snimak pa čak i da pričate s nekom osobom koja stoji s druge strane vrata.

Firma SpotCam pravi ovakve uređaje, ali postoji i dosta drugih varijanti kamera. Osnovne verzije namenjene su za unutrašnje primene, a imaju niz prednosti u odnosu na pomenute opcije. Prednost je i kvalitetnija kamera, što omogućava bolji kvalitet snimka u tamnijim uslovima, kompletan softver koji omogućava lako podešavanje i cloud snimanje u periodu od čak 30 dana. To umnogome olakšava situaciju oko prostora za snimanje, pa ne morate da brinete o hard‑diskovima i slično. Prateći softver, pored lakog podešavanja, nudi sve ostale moderne opcije, kao što su detekcija pokreta i zvuka, početak snimanja u odnosu na to i eventualno pokretanje alarmnog sistema.

Neophodna je samo brza Internet konekcija i biće sve u redu. Za problem kamera na otvorenom, SpotCam nudi vodootpornu seriju uređaja koji mogu lako da se postave bilo gde na otvorenom, a uz Wi‑Fi konekciju srđeno je i povezivanje.

Postoje i daleko moćniji sistemi, ali za standardnu kućnu primenu sve ovo sasvim je dovoljno. S jednim SpotCam kompletom kamera može se lepo pokriti neki spoljni i unutrašnji prostor, sve se lako prati preko mobilnog telefona, pa s manje brige možete da idete na dalja putovanja. Cena ovih posvećenih SpotCam kamera iznosi oko 200 evra, u zavisnosti od varijante. Ovo jeste skuplje od osnovnih rešenja, ali su postavka i upotreba mnogo lakše, uz bolji kvalitet snimka, pa se to mora malo doplatiti.

(Objavljeno u PC#247)

Podelite s prijateljima

Tweet