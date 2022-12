Mass Effect: Legendary Edition biće besplatan za PS Plus korisnike u decembru

Sonijeve decembarske besplatne igre za PlayStation Plus Essential uključuju Mass Effect: Legendary Edition. Pretplatnici mogu da igraju remasterisane verzije klasične trilogije bez dodatne naknade. Kolekcija, objavljena u maju 2021, uključuje Mass Effect, Mass Effect 2 i Mass Effect 3 sa modernizovanom 4K grafikom i strožim igranjem.

BioWare nastavlja da zarađuje od stare franšize

Studio BioWare sačuvao je najveće nadogradnje za 15-godišnji original. Dok je verzija koja nije remasterovana skoro nemoguća za igranje po savremenim standardima, remaster je prijateljskiji za moderne igrače sa konzistentnijom preciznošću oružja, strožim kontrolama kamere, namenskim dugmetom za borbu i bržom borbom. BioWare je takođe prilagodio rukovanje završecima trilogije, odbacivši originalni pristup koji je zahtevao zasebno preuzimanje aplikacije da bi se dobio najbolji finalni segment. U novoj verziji, vaš konačni ishod se zasniva isključivo na vašim odlukama u sva tri naslova.

Druge besplatne PS Plus Essential igre za decembar uključuju platformsku pucačinu iz trećeg lica Divine Knockout: Founder’s Edition i otvoreni svet RPG Biomutant. Pored novih besplatnih igara koje se dodaju svakog meseca (vaše da zadržite sve dok ste pretplaćeni), PlayStation Plus Essential vam omogućava pristup onlajn povezivanju u plaćenim naslovima. Usluga košta 9,99 dolara mesečno ili 59,99 dolara godišnje. Zamenio je standardni PS Plus ranije ove godine, kada je Soni dodao skuplje Extra i Premium nivoe da bi se takmičio sa Xbox Game Pass-om.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet