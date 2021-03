Mastercard: Digitalna rešenja za realne potrebe

Od digitalnog bankarstva do beskontaktnih plaćanja i aplikacija koje omogućavaju odloženo plaćanje, nove tehnologije postale su oslonac mnogima od nas tokom pandemije. Mere fizičke distance i celokupno pandemijsko okruženje doveli su do značajnih promena u načinima na koje se ponašamo, trošimo i štedimo novac. Potrošači traže digitalne alate i usluge koji će im rešiti realne potrebe i probleme.

Osnova za tu promenu već postoji – da li ćemo je nazvati shift age, Industrija 4.0, digitalna transformacija ili nekako drugačije, manje je bitno od suštine, a to je da su ljudi u sve većoj meri okrenuti svojim mobilnim telefonima i drugim tehničkim uređajima kao izvorima informacija, komunikacije, zabave i plaćanja. Gotovinu su zamenile platne kartice, kao najpraktičnije i najsigurnije rešenje, jer pojedinac koji radi od devet do pet, a posle toga juri na viđanje sa prijateljima, fitnes ili vozi decu u školicu jezika sigurno nema vremena da dodatno traži bankomat. Predstavljamo vam sve opcije koje vam platne kartice nude kako biste uštedeli vreme.

Beskontaktna plaćanja

Dobro, sa beskontaktnim plaćanjima karticama ste sigurno upoznati i verovatno ste među 80% građana Srbije koji tako već plaćaju. Ipak, da li ste znali da kada kažemo „mobilna plaćanja“ zapravo mislimo isključivo na beskontaktna plaćanja koja se obavljaju mobilnim telefonom? Aplikacija mobilnog novčanika vaše banke vam omogućava da digitalizujete svoju fizičku platnu karticu, bilo ukucavanjem kredencijala ili njenim skeniranjem, u zavisnosti od interfejsa novčanika, posle čega će vaša digitalna kartica biti tokenizovana i spremna za korišćenje kad god vam je potrebno, svuda gde već plaćate beskontaktno.

Credentials on file

Čuvanje podataka sa kartice u sigurnom i sertifikovanom okruženju je važno. Ako vas je aplikacija nekog od servisa za dostavu, taksi vozila ili vašeg mobilnog operatora upitala da li želite da sačuvate karticu, onda znate o kojoj usluzi je reč i koliko je ona korisna za ponavljajuća plaćanja. Proces registracije je prilično jednostavan – dovoljno je da jednom unesete podatke o broju i datumu isteka svoje Mastercard kartice, a oni se zatim tokenizuju i postaju spremni za korišćenje kad god su vam potrebni, bez komplikacija i potrebe za dodatnim unosima prilikom plaćanja. Osetljivi podaci, kao što su PIN, CVC2, Mastercard SecureCode i Mastercard Identity Check kod, nikada se ne čuvaju, što pojačava osećaj sigurnosti prilikom korišćenja ove e-commerce opcije.

Podizanje gotovine prilikom plaćanja karticama

Sve je ređa situacija da vam treba keš, a onda kada se to i desi vraćamo se na logističko-vremenske probleme sa početka priče. A da li znate da imate opciju da podignete do 5.000 dinara gotovine kada plaćate karticama, to jest da obavite dve radnje jednim potezom? Ova usluga je za sada omogućena na svim NIS i Gazprom benzinskim pumpama i kod trgovaca koji koriste POS terminale ProCredit banke, a dalje širenje dostupnosti usluge je u planu.

PayPal instant transfer

Najpre smo nestrpljivo čekali da PayPal omogući registraciju korisnicima iz naše zemlje, a onda čekali nedelju, dve, pet… da novac sa PayPal računa „legne“ na neki drugi, odakle možemo da ga podignemo ili koristimo. Ukoliko koristite Mastercard kartice možete zaboraviti na čekanje, jer kroz PayPal instant transfer opciju sredstva prebacujete sa PayPal naloga na svoju karticu u realnom vremenu. Srbija je među svega 11 zemalja u svetu gde je ova opcija omogućena, jer je postojala velika potražnja od strane PayPal korisnika, a brzina transfera i brži pristup zaradi značajno poboljšavaju likvidnost i tokove novca, naročite ako ste digitalni radnik na internetu.

Pay by Link

U situacijama kada nešto kupujete online, a trgovac nema svoju internet prodavnicu ili se cena usluge određuje na zahtev, kao što je slučaj npr. sa nestandardnim putovanjima, na raspolaganju imate Pay by Link opciju, što znači da ćete se sa trgovcem oko svega dogovoriti telefonom ili mail-om, a zatim u SMS ili e-mail poruci dobijate link za online plaćanje. Klikom na link otvara se standardna forma za online kartično plaćanje i u svega par sekundi transakcija je obavljena. Pay by Link rešenje je globalno primenjeno kod izdavalaca komunalnih računa, kada uz elektronski račun korisnici dobijaju i spreman link za plaćanje.

Kriptovalute

Poznajete li nekoga ko nema neku malu sumu uloženu u kriptovalute? Ni mi. Od svih tih koina može da vam se zavrti u glavi, posebno sada kada je tržište u bull fazi, ali pre nego što krenete sa ulaganjima dobro proučite mogućnosti, regulativu i poreske obaveze i razmislite da li je kripto berza za vas. Ako ste već uložiti u stabilne i regulisane valute, imate opciju da trgujete njima putem Mastercard kartica koje izdaju Wirex, BitPay i LVL. Ova opcija je za sada dostupna u Sjedinjenim Američkim Državama, a kako se regulativa bude usaglašavala širom sveta, a kriptovalute budu nalazile realnu primenu kod trgovaca i u menjačnicama, domet kripto rešenja će se sigurno širiti.

Budućnost plaćanja je sigurno uzbudljiva, ali ono u šta smo sigurni je da će samo rešenja koja nude beskompromisnu sigurnost i besprekorno korisničko iskustvo uspeti da opstanu i ostanu prvi izbor potrošača.

