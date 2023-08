Mazda prestaje sa prodajom svog jedinog EV u SAD

MX-30 je bio pogrešan korak, ali ne i kraj Mazdinih EV planova.

Mazda je prodala samo 571 primerak modela MX-30 u toku tri godine

Mazdin MX-30 je čudan EV, i čini se da kompanija to zna. Proizvođač automobila povlači mali krosover sa američkog tržišta nakon 2023.godine. Kompanija navodi da je trenutno fokusirana na hibride poput CX-70 i CX-90, a takođe nudi i konvencionalne hibride poput CX-50.

MX-30 je Mazdin prvi i jedini masovno proizveden EV do danas, a u SAD je stigao u jesen 2021. godine i to u Kaliforniju. Od samog početka, njegove mogućnosti su bile ograničene brojnim neobičnim poslovnim odlukama. Pored svoje male veličine, imao je bateriju od samo 35,5 kWh sa procenjenim dometom od 160km. To je trebalo da ga učini sličnijim automobilima na benzin i smanji emisije ugljen-dioksida (CO2). Međutim, rezultat je drugačiji.

Ispostavilo se da je to automobil koji je bio manje uzbudljiv za vožnju i manje praktičan od konkurentnih EV-ova koji koštaju znatno manje od Mazdine cene od 35.385 dolara. Poređenja radi, odlazeći model Chevrolet Bolt, košta 9.000 dolara manje, a pruža bolje performanse i dvostruko veći domet.

Prodaja je bila slaba

Kada se sve to uzme u obzir, prodaja je bila slaba. Mazda je prodala samo 571 automobil MX-30 u SAD za tri godine. U nekim zemljama, kompanija je preradila model u plug-in hibrid sa rotacionim gasnim motorom i navela da je moguće preći 85km samo na električni pogon.

Mazda preispituje svoju EV strategiju. Kompanija planira da predstavi automobile zasnovane na postojećoj platformi i na novoj strukturi. Postoje izveštaji da bi kompanija mogla da koristiti buduću Toyota platformu za koju se očekuje da će pružiti mogućnost za preko 955km dometa za samo jedno punjenje. Drugim rečima, ukidanje MX-30 nije kraj. To je znak da kompanija treba da bude konkurentnija.

Ova promena takođe pokazuje poteškoće japanskih brendova pri ulasku na tržište električnih automobila. Honda možda neće proizvoditi novu generaciju E automobila. Umesto toga, fokusira se na SUV-ove, poput modela Prologue koji će biti predstavljen sledeće godine. Takođe, Honda planira saradnju sa Sony-jem u vezi sa novim projektima. Toyota i Subaru su imali problema sa lansiranjem SUV krosovera bZ4x i njegovog ekvivalenta Solterra. Kompanije su se suočile sa izazovima i poteškoćama tokom uvodjenja ovih novih modela na tržište.

Zbog problema sa lansiranjem novih EV modela, Toyota i Subaru se trenutno uglavnom oslanjaju na hibride kako bi privukli kupce.

Izvor: Engadget

