Meta izgubila 13,7 milijardi zbog jedinice Reality Labs u 2022.godini

San Marka Zakerberga o budućnosti u metaverzumu je koštao investitore gomilu novca.

Koncept – metaverzum

Meta je navela da je njena jedinica Reality Labs, koja proizvodi hardver i softver za virtuelnu realnost i proširenu stvarnost, zabeležila operativni gubitak od 4,28 milijardi dolara u četvrtom tromesečju. Tako je ukupan gubitak jedinice za 2022.godinu dostigao 13,72 milijarde dolara.

Bila je to teška prva godina za kompaniju koja je promenila svoj naziv krajem 2021.godine. Krajem 2021.godine Zakerberg je promenio naziv kompanije. On je tada rekao da će budućnost kompanije biti u metaverzumu. On je tada metaverzum opisao kao digitalni univerzum u kojem će ljudi raditi, kupovati, igrati se i učiti. Međutim, za sada, to je samo centar svih troškova kompanije. Meta se i dalje bavi reklamama i oglašavanjem.

Reality Labs je generisao 727 miliona dolara u četvrtom kvartalu i 2,16 milijardi dolara prihoda za celu 2022.godinu. To predstavlja pad sa 2,27 milijardi dolara prihoda koliko je jedinica ostvarila u 2021.godini uključujući i prodaju Quest slušalica . Zapravo, jedinica je izgubila šest puta više novca od prihoda koji je ostvarila prošle godine. Sveukupno, u prihodu cele kompanije jedinica Reality Labs činila je manje od 2 odsto od ukupne prodaje.

Prema očekivanjima analitičara, kvartalni operativni gubitak jedinice trebao je da iznosi oko 4,36 milijardi dolara uz prihod od 715,1 milion dolara.

Prodaja VR slušalica u SAD opala je za 2 odsto u 2022.godinu u odnosu na prethodnu godinu, prema podacima istraživačke kompanije NPD Group.

U julu, Meta je objavila da podiže cenu svojih Quest 2 VR slušalica za 100 dolara. Meta je tada saopštila da je povećanje cena neophodno kako bi se ulkakulisali problemi sa inflacijom. Kompanija je zatim u oktobru predstavila skuplju verziju Quest Pro VR slušalica. Meta je ponudila Quest Pro VR slušalice kompanijama kao uređaj koji će koristi na radnim mestima za 1.500 dolara.

Meta nastavlja investiranje u Reality Labs

Zakerberg je prošlog leta rekao da se nada da će „doći do oko milijardu ljudi u metaverzumu koji će zatim stvoriti stotine dolara“ do druge polovine decenije.

Međutim, pre nego što se snovi osnivača Facebook-a postanu stvarnost, Meta mora da potroši mnogo milijardi dolara na razvoj VR i tehnologija proširene stvarnosti koje su u osnovi koncepta metaverzuma.

Kompanija je prošle godine navela da očekuje da će „operativni gubici Reality Labs-a u 2023.godini značajno porasti u odnosu na prethodnu godinu“.

„Posle 2023.godine očekujemo da ćemo investirati u Reality Labs tako da možemo da postignemo naš cilj povećanja ukupnog operativnog prihoda kompanije na duži period“, navela je tada kompanija.

Takođe, akcionari nisu baš bili oduševljeni dosadašnjim rezultatima. Meta je izgubila skoro dve trećine svoje vrednosti prošle godine jer su troškovi metaverzuma porasli. Osnovno poslovanje kompanije u vezi oglašavanja bilo je u teškoj situaciji zbog ekonomije i povećane konkurencije od strane TikTok-a i Apple-a.

Kompanija je objavila rezultate za četvrto tromesečje koji su nadmašili procene prihoda analitičara. Zatim, kompanija je najavila otkup akcija od akcionara u vrednosti 40 milijardi dolara. Akcije kompanije su zatim porasle za više od 17 odsto.

Izvor: CNBC

