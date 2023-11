Meta je napravila alat za A/B testiranje kako bi pomogla korisnicima da optimiziraju Reels na Facebooku 

Meta je upravo lansirala alat za A/B testiranje za Reels na Facebooku, omogućavajući kreatorima da eksperimentišu sa različitim naslovima i slikama minijatura kako bi kreirali savršene klipove.

Takođe, kompanija eksperimentiše sa veštačkom inteligencijom koja piše captions

Alati su deo već postojeće Professional Dashboard platforme, koja već pruža korisne metrike, poput broja pregleda i više.

Evo kako to funkcioniše. Prilikom kreiranja Facebook Reela na svom mobilnom uređaju, možete uneti do četiri različite kombinacije naslova i slika minijatura (thumbnail). To pokreće fazu testiranja sadržaja. Ona koja dobije najviše pregleda automatski će biti prikazana na vašoj stranici kao “pobednička varijanta”. Čini se prilično jednostavno.

Kompanija takođe radi na uvođenju generativne veštačke inteligencije kako bi pomogla u kreiranju jedinstvenih opcija za naslove i slike minijatura, iako se ta funkcija još uvek razvija. Krajnji cilj ovde je osigurati da sadržaj koji korisnici sami generišu privuče što više pažnje. Ovo povećava saobraćaj na Facebooku i potencijalno pruža kreatorima neki novac zahvaljujući Meta bonus programu.

U tu svrhu, postavljen je novi sistem koji dodeljuje bedževe za postizanje određenih metrika. Digitalni bedž nije isto što i novac, ali je ipak nešto. Meta tvrdi da bedževi mogu pomoći kreatorima da povećaju vidljivost svog sadržaja putem dodeljene “Rising Creator” oznake.

To nije jedini alat koji je lansiran. Postoji i nova funkcija koja vam omogućava da brzo napravite Reels-e iz postojećih video objava i live streamova. Professional Dashboard sadrži nove alate za upravljanje sadržajem kako bi korisnicima pomogao da prate sve ove informacije. Ranije, kreatori su mogli pristupiti performansama sadržaja samo na nivou pojedinačnih objava, ali sada imaju holistički pregled.

Zanimljivo je da je ovu funkciju lansirao Facebook, a ne Instagram, iako su Reels-i važniji za ovu drugu platformu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet