Meta Quest 3 slušalice mogle bi da sadrže kamere u boji za realističniji video

Slušalice će navodno biti lakše i tanje.

Novi dizajn i poboljšani paket senzora

Meta Quest 3 VR slušalice stižu kasnije ove godine. Međutim, sada imamo bolju sliku o tome šta da očekujemo od uređaja zahvaljujući izveštajima Bloomberg-ovog, Mark-a Gurman-a. Gurman izveštava da je prototip, kodnog imena Eureka, „daleko lakši i tanji“ od svog prethodnika. On navodi da i kaiš za glavu „izgleda malo jači“ i da se koristi tkanina sa strane umesto plastike koja je postojala na Meta Quest 2 modelu.

Zatim, prednji deo uređaja navodno ima novi dizajn koji uključuje poboljšani paket senzora. U tri „vertikalne oblasti senzora u obliku pilule“ integrisane se dve kamere u boji, dve standardne kamere i senzor dubine. Kao što Gurman navodi, to je značajna nadogradnja u odnosu na Quest 2. To zapravo znači da korisnici neće morati da označavaju zidove u svom prostoru za igru.

Na prednjim donjim stranama slušalica nalaze se kamere za praćenje, dok se na dnu nalazi prekidač za jačinu zvuka i točkić za podešavanje međuzenične udaljenosti. To znači da možete da podesite IPD Quest 3 bez skidanja slušalica, nešto što nije bilo moguće sa modelom Quest 2.

Kompanija navodno planira da objavi Quest 3 negde u oktobru

„Stvarna jasnoća i VR ekrani kod Quest 3 modela su slični onima kod Quest 2 modela uprkos glasinama o rezoluciji koja je nešto veća“, navodi Gurman. On napominje da su ukupne performanse značajno poboljšane u odnosu na Quest 2. Gurman navodi da postoji „poboljšanje za noć i dan“ zahvaljujući dodatnim dvostrukim RGB kamerama. „Mogao sam da koristim telefon dok sam nosio slušalice, nešto što je često nemoguće sa Quest 2 modelom“, navodi Gurman. Što se tiče performansi, Quest 3 model navodo sadrži Qualcomm-ov Snapdragon XR2 ČIP sledeće generacije. Novi čip donosi poboljšano vreme pokretanja aplikacije i konzistentnije brzine kadrova u igrama.

Takođe, Gurman navodi da Quest 3 ne uključuje praćenje lica i očiju. To znači da slušalice neće podržavati renderovanje u obliku slova. To je funkcija koju možete pronaći na Quest Pro-u. Sistemu to omogućuje da odredi prioritete svojih ograničenih računarskih resursa u oblastima u kojima su potrebne. Još jedna karakteristika koju Quest 3 neće preneti sa Quest Pro-a su kamere postavljene na kontroler, iako Gurman navodi da Meta pokušava da poboljša periferno praćenje na druge načine.

„Meta još nije govorila o ceni za uređaj, ali ljudi koji su uključeni u razvoj veruju da bi slušalice mogle da koštaju oko 400 dolara više od Quest 2 slušalica“. Takođe, Gurman navodi da bi kompanija mogla da nastavi sa prodajom Quest 2 slušalica „po nižoj ceni. ” On dodaje da Meta ne planira da objavi novi Quest Pro „u skorije vreme“. Kompanija navodno planira da objavi Quest 3 negde u oktobru, što je u skladu sa onim što su rukovodioci kompanije ranije naveli.

Izvor: Engadget

