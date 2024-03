Meta ukida Facebook News tab u SAD-u i Australiji

Facebook News tab je već ukinut u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj.

Kompanija usmerava resurse na druge stvari

Početkom aprila, Facebook News tab će biti ukinut za korisnike u SAD-u i Australiji. Meta je najavila da ukida posvećeni tab koji se nalazi u sekciji obeleživača kao deo svojih napora da “usklađuje svoje investicije sa svojim proizvodima i uslugama koje ljudi najviše cene.” Kompanija je već uklonila News tab u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj početkom decembra 2023. godine. Kompanija objašnjava da usmerava svoje resurse na druge stvari koje ljudi više žele da vide. Fokus je na video snimcima kratkog formata.

U novoj objavi kompanija je navela da je broj ljudi koji koriste News tab u SAD-u i Australiji tokom protekle godine opao za 80 odsto. Vesti čine manje od tri odsto onoga što korisnici vide na Facebook-u. Takođe, to nije značajan deo njihovog iskustva na ovoj platformi. “Znamo da ljudi ne dolaze na Facebook zbog vesti i političkog sadržaja. Oni dolaze da se povežu sa ljudima i otkriju nove prilike, strasti i interese,” navodi kompanija.

Uklanjanjem News tab-a u Australiji, kompanija će takođe prestati da plaća izdavače za njihov sadržaj nakon isteka njihovih trenutnih dogovora. Pre nekoliko godina, Facebook je blokirao veze ka vestima u Australiji. To je bio odgovor na tada predloženi zakon koji bi zahtevao od kompanija poput Mete da plaćaju medijskim organizacijama za njihov sadržaj. Kompanija je ponovo omogućila pristup vestima samo nekoliko dana kasnije nakon što je počela da zaključuje dogovore sa australijskim medijskim organizacijama.

Investicije vredne 200 miliona dolara godišnje

Prema izveštajima, komisija za konkurenciju i potrošače u Australiji veruje da su Google i Meta zaključili dogovore sa desetinama izvora, uključujući Guardian Australia i News Corp Australia. To su investicije vredne oko 200 miliona dolara godišnje. Meta je odgovorna za oko trećinu ili 66 miliona dolara od ukupnog iznosa. To znači da će njena odluka imati ogroman uticaj na novinarski posao u zemlji. I izgleda da nema mesta za pregovore. Kompanija je jasno stavila do znanja u svojoj objavi da neće sklapati nove komercijalne dogovore za tradicionalni novinarski sadržaj ni u jednoj od regija gde je već uklonjen News tab.

Takođe, Meta još uvek nije blokirala pristup ka vestima u pomenutim zemljama. Korisnici Facebook-a i dalje mogu pristupiti svim vestima koje su postavljene na društvenoj mreži. Izdavači takođe mogu nastaviti da objavljuju veze ka svojim pričama na svojim zvaničnim stranicama kao i obično.

