Microsoft će verovatno u avgustu predstaviti još jednu Xbox konzolu

Nezvanične informacije koje su procurele iz Microsoft-a, sugerišu da bi kompanija mogla da u naredna dva meseca predstavi još jednu konzolu nove generacije. Prema tim informacijama, Microsoft je još u junu planirao da predstavi konzolu pod kodnim imenom „Lockhart“, ali su ti planovi odloženi za avgust. Ta konzola mogla bi da dobije konačno ime Xbox Series S i predstavljala bi jeftiniju verziju Series X konzole.

Ne jedna, već dve nove konzole?

Do ovog zaključka došlo se na osnovu dokumenta u kome se pominje Xbox Series X devkit (kodno ime „Dante“) koji bi developerima omogućio da pokrenu specijalni Lochkart mod u kome bi se performanse konzole smanjile, kako bi simulirala drugu konzolu. To znači da će nova konzola imati sporiji CPU, mada se pretpostavlja da će obe konzole imati isti procesor, samo što će u jeftinijoj varijanti on biti zaključan na nižoj brzini (4 teraflopsa, naspram 12 teraflopsa.

Pominje se i da će jeftinija konzola imati manje memorije slobodne za aplikacije (7.5 GB, naspram 13.5 GB). Ova konzola je osmišljena kao pristupačnija opcija namenjena za igranje u 1080p i 1440p rezolucijama.

Ako su predviđanja tačna, predstavljanje nove konzole biće u isto vreme kada Microsoft bude zvanično objavio cene za Xbox Series X konzolu.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet