Microsoft Edge dobija novu multitasking funkciju

Sa pojavom tabova postalo je moguće da više web sajtova bude otvoreno u isto vreme, ali je sa tim rešenjem stigao i problem, budući da nije uvek lako upravljati velikim brojem aktivnih internet lokacija.

Chrome, na primer, koristi grupisanje tabova kao način za lakše kontrolisanje, a Microsoft je sad ponudio i novu ideju za Edge. Nekoliko otvorenih prozora je do sad rešavalo ovaj problem, ali je bilo daleko od savršenog, budući da navigacija svih otvorenih lokacija nije bila jednostavna. Novo Microsoft rešenje već može da se nađe u poslednjem Canary buildu za Edge, a u pitanju je opcija za preimenovanje otvorenih prozora kako bi se lakše identifikovali.

Da bi se promenilo ime nekog prozora potrebno je da se desnim tasterom miša klikne na title bar (ne na tab), te da se izabere Name window opcija, da se potom unese željeno ime i klikne na OK, a to je moguće samo ako se ima najnoviji Canary build za Edge.

