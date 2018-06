Microsoft kupio četiri gejming kompanije

Microsoft je odavno shvatio da se neće obogatiti “toliko” od Windows i Office paketa kao što to može prodavajući konzole i video igre. Zato je malo ko bio iznenađen kada je objavljena kupovina čak četiri gejming studija od strane ovog IT giganta.

Gejming konferencija E3 ne može da prođe bez velikih vesti, ali su one po pravilu rezervisane za objave novih igara. Ipak, jedna od najvećih vesti nije objava nove Doom igre ili The Last of Us 2, već akvizicija čak četiri gejming studija od strane Microsofta. To je priličan broj kompanija iza kojih stoje neke odlične video-igre.

Najava kupovine gomile studija objavljena je na Xbox pres konferenciji kada su najavljene brojne igre koje će ojačati Microsoft portfolio sa originalnim igrama. Kompanije su preuzete sa ciljem da se osnaži ponuda originalnog Microsoft sadržaja, s obzirom da kompanija želi da osnaži mesečnu pretplatu za servis za skidanje igara Xbox Game Pass. Reč je o “Netflixu” za video-igre koji nudi određen broj igara svakog meseca za fiksnu cenu pretplate. Sličan sistem već ima Playstation konzola.

Microsoft objavio kupovinu četiri gejming studija

Tom prilikom je objavljeno da je Microsoft preuzeo preuzeo četiri studija: Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs i Compulsion Games. Iako na prvu loptu ne zvuče poznato, ova studija iza sebe imaju odlične naslove koji su imali velikog uspeha kod igrača. Tako Playground Games, osnovan 2010. godine, stoji iza veoma uspešnog Forza serijala, iz žanra simulacije vožnje. Ovo partnerstvo dolazu u trenutku kada je najavljena i nova igra iz serijala – Forza Horizon 4 od koje se dosta očekuje.

S druge strane, Ninjy Theory stoji iza igre Hellblade, Undead Labs je izdao zombi hit State of Decay koji se svojevremeno prodao u preko 4,5 miliona primeraka (nastavak State of Decay 2 je izašao prošlog meseca), a Compulstion Games radi na naslovu We Happy Few koji se očekuje ove godine. Fokus preuzetih studija će svakako biti Xbox naslovi, od kojih se može očekivati da će biti ekskluzive za ovu Xbox konzolu (sa eventualnim objavljivanjem za PC).

Nove kompanije će se naći pod krovnom kompanijom Microsoft Studios koji je već poznati brend koji stoji iza naslova kao što su Halo, Sea of Thives, Age of Empires, Gears of War, Minecraft (koji je Microsoft kupio 2014. godine za 2,5 milijardi dolara) i još mnogi drugi.

