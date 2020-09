U godini u kojoj dominiraju konzole, Microsoft je objavio možda i najveću gejming vest 2020. godine. Proizvođač Xbox konzola potpisao je ugovor o kupovini kompanije ZeniMax Media, jednog od najvećih nezavisnih izdavača igara.

Doom, Quake, Elder Scrolls, Fallout…u kandžama Microsoft-a

Iako isprva nije jasno zašto je ta vest bitna, kada se pomene da je ta komanija izdavač velikim imenima poput Bethesda Game Studios (The Elder Scrolls, Fallout), id Software (Doom, Quake), Arkane Studios (Dishonored, Prey), Tango Gameworks (The Evil Within) postaje jasno zbog čega se digla tolika prašina.

Prema pisanju medija u SAD, Microsoft će isplatiti $7.5 milijardi dolara u kešu, u transakciji koja bi trebalo da završi u drugoj polovini 2021. godine. Kompanija ZeniMax Media je u toku 2016. godine bila procenjena na oko 2.5 milijarde dolara i bila je predmet spekulacija o preuzimanju od strane nekog većeg igrača, a pojavile su se i informacije da je Sony takođe razmišljao o takvom potezu.