Microsoft OneDrive Personal Vault od je danas dostupan u celom svetu

Tokom leta, Microsoft je predstavio novi nivo sigurnosti u OneDrive cloud storidž-u. On je nazvan OneDrive Personal Vault i omogućava korisnicima da zaštite svoje fajlove sa dvostepenom verifikacijom – na primer sa otiskom prsta ili prepoznavanjem lica, PIN kodom ili jednokratnim sigurnosnim kodom koji se šaljem email-om ili SMS-om, ili kroz Microsoft Authenticator. U trenutku lansiranja ova usluga bila je dostupna samo na nekoliko tržišta (Australija, Novi Zeland i Kanada). Od danas, OneDrive Personal Vault je dostupan korisnicima širom sveta, a ponuđena im je i mogućnost proširenja online prostora za smeštaj podataka.

Ovo je možda i malo iznenađenje za korisnike, zato što je Microsoft prvobitno planirao globalno lansiranje ove usluge krajem ove godine. Zato možemo da kažemo da smo srećni što su ovo uradili pre zadatog roka, jer donosi dosta unapređenja pa pitanju zaštite. Naravno, postoje i neka ograničenja. Korisnici besplatnog ili 100 GB plana mogu da na ovaj način sačuvaju do tri fajla. Office 365 pretplatnici mogu da u Personal Vault postave koliko god fajlova žele, dok god imaju prostora na cloud disku.

Glavna prednost Personal Vault-a je njegova je dodatna verifikacija, ali on dolazi i sa drugim sigurnosnim merama. To uključuje „Scan and Shoot“ opciju koja omogućava skeniranje dokumenata, ili prebacivanje fotografija direktno u Personal Vault, tako da se oni uopšte ne snimaju na lokalni disk. Personal Vault takođe automatski zaključava fajlove nakon određenog perioda neaktivnosti, ograničava deljenje fajlova, a sinhronizacija se obavlja direktno u BitLocker enkriptovanom delu hard diska u Windows-u 10.

Pored toga, OneDrive korisnici od danas imaju mogućnost proširenja zakupa cloud prostora (za po 200 GB), po ceni koja kreće već od 1.99 dolara mesečno.

