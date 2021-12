Microsoft predstavio samostalnu verziju Teams-a za male kompanije

Microsoft je predstavio Teams Essentials, samostalnu verziju Teams-a koja je namenjena malim preduzećima. To je verzija koju bismo mogli da pozicioniramo između besplatne verzije i verzije koja dolazi u okviru Microsoft 365 pretplate.

Za mala i srednja preduzeća

Teams Essentials košta 4 dolara po korisniku mesečno. Ona uključuje neograničen broj grupnih sastanaka dužine do 30 časova, u kojima može da bude do 300 učesnika. To je znatno fleksibilnije ograničenje u odnosu na besplatnu verziju, koja ima ograničenje od 60 minuta po sastanku, kao i maksimalan broj od 100 učesnika. Korisnici Teams Essentials-a dobijaju i 10 GB cloud storidža, integraciju sa Outlook-om, a uskoro će biti na raspolaganju i sinhronizacija sa Google kalendarom.

Svi sastanci, čet konverzacije, pozivi i fajlovi koji se razmenjuju kroz ovu aplikaciju su kriptovani. Poziv za sastanak može da se pošalje i korisniku koji nema Teams – dovoljna je samo njegova email adresa. Naravno, na raspolaganju su i virtuelne pozadine, kao i „Together mode“, koji stavlja učesnike u isti virtuelni prostor.

