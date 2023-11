Microsoft ugasio podršku za Windows CE operativni sistem

Bez mnogo pompe, Microsoft je 10. oktobra 2023. godine zvanično prestao da podržava Windows Embedded Compact 2013 (Windows CE 8.0), poslednju verziju Windows CE operativnog sistema.

Ova verzija Windows-a osmišljena je da radi na malim uređajima koji nemaju mnogo procesorske snage. Inicijalno, bio je predviđen da se zove Windows Pegasus, a pojavio se 16. novembra 1996. godine. Zvanično ime ovog OS-a bilo je Windows CE 1.0, a ispostavilo se da je on imao dosta problema. Nije bio sposoban da pokrene Microsoft Outlook, sve do update-a koji se pojavio u martu 1997. godine. Takođe, ni developeri ga nisu smatrali dovoljno interesantnim OS-om za razvoj aplikacija, jer je zahtevao skupe razvojne alate, kao što su Visual Studio, Visual Basic, ili Visual C++ uz dodatak specijalnih CE razvojnih modula (koji takođe nisu bili jefitni).

Početkom ovog milenijuma, Windows CE je svoju primenu našao kao embedded OS. Sa verzijom 5.0, objavljenom 2005. godine, dobio je naziv Windows Automotive 5.0. Bill Gates je imao želju da tokom 2006. godine 30 procenata automobila ima ugrađen ovaj OS (što se nije dogodilo). Ipak, tokom 2005. godine pronađena je nova „niša“ za ovaj OS – on je pokretao više od polovine prodatih PDA uređaja.

Mnogi smatraju da je Windows CE isto što i Windows Mobile, što nije tačno. U pitanju su dva slična OS-a, pri čemu su oba bila namenjena za uređaje koji nisu klasični PC računari. Windows CE je uspeo da se u tom periodu probije na GPS uređajima, dok je Windows Mobile našao svoje mesto među mobilnim telefonima (mada se ne može reći da je na tom polju imao mnogo uspeha).

Rebrendiranje ovog OS-a desilo se 2009. godine, kada je dobio ime Windows Embedded Compact. Iz Windows Mobile varijante nastao je Windows Phone 7 OS, operativni sistem prilagođen pametnim telefonima. I ovaj OS je u svojoj osnovi imao Windows CE kernel. Windows Phone 8 pojavio se 2012. godine i on je zamenio pomenuti kernel, sa Windows NT kernelom. To je značilo da mnoge dotadašnje aplikacije pisane za Windows Phone nisu radile na novoj verziji, pa su i mnogi proizvođači telefona odlučili da ostanu na Windows Phone 7 verziji. To sve je uticalo na neslavan završetak Windows Phone linije proizvoda.

Nakon toga, Windows CE polako pada u zaborav. I dalje je postojao na tržištu, ali uglavnom u nekim usko-specijalizovanim uređajima. Od tada on pokreće industrijske, medicinske i druge uređaje, omogućavajući proizvođačima da na njima sami kreiraju korisničke interfejse i obezbede korisničko iskustvo kakvo žele.

Interesantno je da će, iako je podrška prestala, Microsoft i dalje prodavati licence za Windows Embeded Compact OS, sve do 2028. godine.

Izvor: ArsTechnica

