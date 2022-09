Minecraft: Omiljena igra većine hakera

Bezbednosni eksperti su utvrdili da Je Minecraft u samom vrhu liste mobilnih video igara u koje hakeri najčešće implementiraju malvere, koje igrači potom preuzimaju na svoje uređaje.

Prema prikupljenim podacima Minecraft je u periodu između jula 2021. i jula 2022. godine činio 25% od svih malver napada koji su se odvijali uz pomoć PC video igara. Na drugom mestu je FIFA sa 11%, na trećem Roblox sa 9,5%, potom Far Cry s 9,4% i Call of Duty s 9%. Malvera je bilo i u Need for Speed, Grand Theft Auto, Valorant, The Sims, te GS:GO, pa može da se zaključi da su mnoge poznate franšize opasnost.

Kaspersky je utvrdio da su za distribuiranje malvera popularnije PC igre, te da ga u mobilnim ima nešto manje. To ne znači da opasnosti nema – Minecraft dominira na ovom polju, a s 40% učešća u malver napadima. Prate ga GTA (15%), PUBG (10%), Roblox (10%) i FIFA (5%).

Korisnicima se preporučuje opreznost, a posebno se upozorava na one developere koji traže da se isključi antivirus program kako bi igra funkcionisala – ako se to učini, nema ograničenja za to šta napadači mogu da urade.

Izvor: Bleeping Computer

Podelite s prijateljima

Tweet