Minimum 200.000 dolara za turističke letove u svemir

Pre nekoliko nedelja Jeff Bezos je najavio kako će njegova svemirska kompanija Blue Origin uskoro pustiti u prodaju karte za turističke letove u svemir. Reuters sada od izvora bliskih toj kompaniji saznaje i kolika bi trebalo da bude cena karte za jedan ovakav izlet, što je slično kao kod Virgin Galactic-a, najniža cena suborbitalnog leta biće najmanje 200 hiljada dolara po osobi.

Jedan zaposleni Blue Origin-a je dojavio kako će se cena kretati između 200 i 300 hiljada dolara, dok drugi izvor spominje najmanje 200 hiljada dolara – dakle bez tog iznosa nećete moći da vidite svemir. Kod Virgin Galactic-a prvi kontingent ulaznica, odavno rasprodat, za njihov VSS Unity koštao je 200, da bi kasnije cena bila podignuta na 250 hiljada dolara.

EXCLUSIVE: Jeff Bezos plans to charge at least $200,000 for space rides – sources https://t.co/D2T1tQLxv8 by @byEricMJohnson pic.twitter.com/MUOKDEPiKm

